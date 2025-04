Officiel : Exploit mondial pour le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenu en échec sur la pelouse du FC Nantes (1-1) ce mardi soir en match en retard, le PSG reste toujours en course pour terminer invaincu cette saison en Ligue 1. Mais surtout, les Parisiens ont battu un record mondial, enchaînant un 39e match consécutif sans défaite à l'extérieur en championnat. Un record jusque-là détenu par le grand AC Milan de Fabio Capello.

Ce mardi, le PSG rattrapait son calendrier avec un déplacement à Nantes qui n'avait pas d'enjeux majeurs pour les Parisiens, déjà champions, si ce n'est celui de poursuivre son incroyable série d'invincibilité en Ligue 1. C'est chose faite puisque le club de la capitale a obtenu le nul à la Beaujoire et peut toujours rêver de finir invaincu toute la saison en championnat. Il reste encore quatre journées pour y parvenir.

Le PSG bat un énorme record !

Cependant, le PSG a battu un autre record. Et pas n'importe lequel. En effet, en obtenant le nul à Nantes, le PSG vient d'enchaîner un 39e match de suite sans défaite à l'extérieur en Ligue 1 (30 victoires et 9 nuls). Un record mondial puisque jusque-là, c'est le grand AC Milan de Fabio Capello qui le détenait. 38 matches invaincus entre 1991 et 1993. Le PSG fait mieux. Une série entamée comme un symbole au Vélodrome avec une victoire 3 à 0 sur la pelouse de l'OM le 26 février 2023, époque à laquelle Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé étaient encore Parisiens. Un peu plus de deux ans plus tard, l'équipe a bien changé et cela porte ses fruits avec cet incroyable record.

Donnarumma malgré tout en colère

Cependant, ce record ne semble pas satisfaire Gianluigi Donnarumma qui avait poussé un gros coup de gueule après le match au micro de DAZN : « Je suis très énervé parce que prendre un but pour un gardien, c’est toujours une colère. Il faut améliorer dans la conservation du ballon pour ne pas le perdre. L’équipe a fait un grand match. On a fait une bonne gestion du ballon. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer vendredi contre Nice et après la Ligue des Champions ».