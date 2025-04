«Un Doha dans le c*l !», le PSG se fait clasher !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mardi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes, en match retard comptant pour la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre qui avait été décalée afin que les Parisiens puissent préparer au mieux leur double confrontation en quarts de finale de la Ligue des champions contre Aston Villa. La Brigade Loire avait un message à faire passer à ce sujet avant le coup d’envoi de la rencontre.

Déjà sacré champion de France et à une semaine de son match aller face à Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG était en déplacement à Nantes ce mardi soir. Une rencontre comptant pour la 29e journée de Ligue 1 et qui avait été reportée à la demande du club de la capitale.

La banderole de la Brigade Loire contre la LFP et le PSG

En effet, le PSG avait demandé le report de son match face au FC Nantes, qui tombait au milieu de sa double confrontation contre Aston Villa en quarts de finale de la Ligue des champions. Ce que les Canaris avaient dans un premier temps refusé, estimant que cela porte atteinte à l’équité sportive, avant de finalement accepter. « C'est une spécificité française. Tous les ans, les clubs qui demandent des reports ont obtenu gain de cause. Parfois, il y a des combats qui sont inutiles. Ça ne sert à rien de mettre son veto. Le conseil d'administration de la Ligue va accepter la demande du PSG. Nous devons nous adapter. (...) Il y a une décision qui a été actée, on n'est pas d'accord, mais on accepte la décision. On se concentre sur notre travail, on fait ce qu'il faut. Se plaindre et pleurer, ce n'est pas moi », avait expliqué Antoine Kombouaré en conférence de presse.

« Match décalé = La LFP se couche encore devant le PSG »

Une décision qui a visiblement encore du mal à passer du côté de Nantes. Avant le coup d’envoi du match face au PSG à la Beaujoire, la Brigade Loire a en effet déployé une banderole à l’attention du club parisien et de la LFP : « Match décalé = La LFP se couche encore devant le PSG et on prend un sacré Doha dans le c*l ! »