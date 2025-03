PSG : Kombouaré a craqué !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu'il avait dans un premier temps refusé, le FC Nantes va finalement accepter le report de son match face au PSG, initialement prévu le week-end du 12-13 avril. Le club de la capitale souhaite décaler cette rencontre afin de préparer au mieux son quart de finale de Ligue des champions contre Aston Villa et Antoine Kombouaré a annoncé que les Canaris allaient accepter.

Les 9 et 15 avril prochains, le PSG sera opposé à Aston Villa, en quart de finale de la Ligue des champions. Et pour préparer au mieux cette double confrontation, le club de la capitale a demandé à la LFP de reporter son match sur la pelouse du FC Nantes, prévu le week-end du 12-13 avril. Une demande que les Canaris avaient initialement refusée, mais qu’ils se sont résolus à accepter.

« La condition c'est qu'on puisse jouer le derby contre Rennes le vendredi »

« Mon discours est simple. Bien sûr que c'est handicapant pour nous. Notre première décision, c'est de refuser cette date. Enchaîner trois matchs quand on joue le maintien, c'est compliqué », a expliqué Antoine Kombouaré ce samedi en conférence de presse, après la victoire du FC Nantes contre le LOSC (1-0), dans des propos relayés par RMC Sport. « On sait aujourd'hui, dans l'intérêt du football français, pour tous nos clubs français, qu'on doit faire quelque chose. Mais on a dit que si on doit jouer ce match reporté au mardi ou mercredi, la condition c'est qu'on puisse jouer le derby contre Rennes le vendredi. Ça nous laissera suffisamment de temps pour récupérer. »

« Il y a des combats qui sont inutiles »

La volonté du PSG de déplacer cette rencontre reste difficilement compréhensible pour Antoine Kombouaré. « Pour le PSG, c'est mon avis, le championnat est déjà gagné », estime l’entraîneur du FC Nantes. « C'est une spécificité française. Tous les ans, les clubs qui demandent des reports ont obtenu gain de cause. Parfois, il y a des combats qui sont inutiles. Ça ne sert à rien de mettre son veto. Le conseil d'administration de la Ligue va accepter la demande du PSG. Nous devons nous adapter. (...) Il y a une décision qui a été actée, on n'est pas d'accord, mais on accepte la décision. On se concentre sur notre travail, on fait ce qu'il faut. Se plaindre et pleurer, ce n'est pas moi. »