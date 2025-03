PSG - OM : Barcola et Rabiot insultés, le rêve insensé de Pierre Ménès

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le Classique entre le PSG et l’OM sera scruté de près par la LFP, qui s’attend forcément à des insultes de la part des Ultras Parisiens, notamment à l’encontre d’Adrien Rabiot. Alors que Bradley Barcola a quant à lui été insulté à Lyon, Pierre Ménès espère que le Parc des Princes se montre calme, même si cela reste peu probable…

La Ligue 1 sous haute tension. Alors que le PSG reçoit l’OM ce dimanche en conclusion de la 26ème journée de championnat, des débordements sont à prévoir du côté du Parc des Princes. Déjà punis l’année dernière après des chants jugés homophobes à l’encontre des Marseillais, les Ultras Parisiens seront surveillés de près, notamment par la LFP qui pourrait prendre des sanctions drastiques à leur encontre.

Barcola insulté à Lyon, injustice envers le PSG

Au sein des supporters parisiens, cette menace planant au-dessus de la tête du PSG sonne comme une injustice. Et pour cause, le 23 février dernier, alors que le club de la capitale se déplaçait à Lyon, Bradley Barcola avait été victime de lourdes insultes de la part des supporters de l’OL. Résultat, le club rhodanien avait été condamné à 10 000 euros d’amende, mais pour usage d’engins pyrotechniques et de banderoles à l’encontre de la LFP, et non pour les insultes envers leur ancien joueur. Pierre Ménès lui, aimerait voir les supporters du PSG répondre de la meilleure des manières en montrant un comportement exemplaire.

« J’aimerai tellement que les supporters parisiens donnent la meilleure des réponses à ceux qui attendent la sortie de route »

Cependant, l’ancien consultant de Canal + n’y croit pas réellement. « Le Groupama qui a insulté Barcola 90 minutes sans le moindre problème et le Parc préventivement sous haute surveillance avant le classique et le retour de Rabiot … j’aimerai tellement que les supporters parisiens donnent la meilleure des réponses à ceux qui attendent la sortie de route. Mais je rêve un peu j’en ai peur », a ainsi écrit Pierre Ménès sur X.