PSG/OM : C'est terminé, la fin du clash au Qatar ?

Ce mercredi soir, le PSG se mesurera à Flamengo avec l'espoir de sortir victorieux de cette Coupe intercontinentale des clubs. Certes, le Paris Saint-Germain a soulevé la Ligue des champions trois décennies après l'OM, mais pourrait être « à jamais les premiers » pour cette compétition jamais remportée par son ennemi historique. La fin du débat ?

Le Paris Saint-Germain est à quelques heures de faire ce que l'OM n'a jamais pu réaliser au cours de son histoire : remporter la Coupe intercontinentale des clubs. Certes, l'Olympique de Marseille restera « à jamais les premiers » à soulever la Ligue des champions (1993). Les rivaux historiques du PSG ont toisé les supporters parisiens pendant 32 ans. Le 31 mai dernier, le club de la capitale a décroché son étoile dans le ciel de Munich en s'offrant l'Inter en finale (5-0).

«Le premier club français à remporter ce titre ? Je ne connaissais pas cette statistique» Après avoir raflé la Supercoupe d'Europe en août dernier, le Paris Saint-Germain est à 90 minutes d'écrire une page du football français encore jamais rédigée. Un point évoqué par Luis Enrique en conférence de presse ce mardi à la veille du coup d'envoi. « Devenir le premier club français à remporter ce titre ? Je ne connaissais pas cette statistique. Je pense qu’il y a peu d’occasions de jouer cette finale. On est conscients de l’importance de ce match. C’est beau de jouer une finale comme ça. Cela représente beaucoup pour nous et on est contents d’être ici. (...) C’est très difficile de bien valoriser ce trophée. Quand tu perds, tu dis que ce n’est pas important. On a une chance d’écrire l’histoire du PSG ».