PSG : Deux joueurs arrivent à l’OM !

Absent depuis le mois d’octobre, Amine Gouiri devrait être de retour en janvier et a pour objectif d’être disponible pour le Trophée des champions contre le PSG, le 8 janvier. En plus de l'attaquant âgé de 25 ans, l’OM pourrait également récupérer Hamed Junior Traoré, qui a lui aussi pour objectif d’être présent pour cette rencontre.
Roberto De Zerbi les attend depuis un moment, mais il devrait bientôt pouvoir compter sur Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri. Trois blessés de longue date à l'OM, dont les retours sont espérés au cours du mois de janvier et peut-être dès le début de l’année 2026.
Traoré de retour contre le PSG ?
D’après les informations de La Provence, Hamed Junior Traoré va mieux et pourrait reprendre l’entraînement collectif cette semaine. Arrivé l’été dernier en provenance de Bournemouth, l’international ivoirien n’a joué qu'un seul match avec l’OM, le 31 août face à l’OL (1-0). Selon le quotidien régional, son objectif est d’être disponible le 8 janvier, à l'occasion du Trophée des champions contre le PSG.
Gouiri veut lui aussi être là pour le Trophée des champions
Une rencontre pour laquelle l’OM pourrait également récupérer Amine Gouiri. L'Équipe indiquait que ce dernier avait lui aussi fixé cette date pour faire son retour. Quand il avait été interrogé à ce sujet, Roberto De Zerbi s’était en revanche dit moins optimiste concernant son attaquant : « Si vous vous le savez, vous savez sûrement plus de choses que moi. Moi, je sais que les temps de récupération de Gouiri sont encore longs. Je ne sais pas de combien, mais les délais après l'opération sont de trois mois environ pour ce genre d'opération à l'épaule. »