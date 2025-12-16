C'est terminé au PSG : Miracle confirmé !

Après une saison éreintante, le PSG a enchaîné les pépins physiques. A tel point que Luis Enrique n'a jamais pu compter sur un effectif au complet. Cependant, alors que la fin de l'année approche, le technicien espagnol peut enfin se réjouir du retour de ses joueurs majeurs. Seul Achraf Hakimi manque effectivement à l'appel pour la finale de la Coupe Intercontinentale.
La saison dernière, le PSG a disputé toutes les matches possibles, terminant même par une défaite contre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs à la mi-juillet. Seulement trois semaines plus tard, la nouvelle saison reprenait. Un terrible enchaînement qui a eu pour conséquence de voir les blessures s'accumuler au sein de l'effectif parisien. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, Marquinhos, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi, personne n'a échappé à cette hécatombe.
Un groupe quasiment au complet, miracle au PSG
Mais après plusieurs mois à attendre de pouvoir compter sur un effectif au complet, Luis Enrique peut enfin préparer sereinement un match. Selon les informations de L'EQUIPE, seul Achraf Hakimi manque à l'appel pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Pour le reste, l'effectif est au complet. Malade, Ousmane Dembélé est bien de retour tout comme Marquinhos.
Marquinhos de retour
Présent en conférence de presse, Luis Enrique a d'ailleurs confirmé le retour de Marquinhos : « Il manque la séance d'entraînement aujourd'hui, mais il est prêt. Après l'entraînement, on va voir quel est son état. Demain, on va décider s'il sera là dès le début du match ou pas ».