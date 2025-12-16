C'est terminé au PSG : Miracle confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison éreintante, le PSG a enchaîné les pépins physiques. A tel point que Luis Enrique n'a jamais pu compter sur un effectif au complet. Cependant, alors que la fin de l'année approche, le technicien espagnol peut enfin se réjouir du retour de ses joueurs majeurs. Seul Achraf Hakimi manque effectivement à l'appel pour la finale de la Coupe Intercontinentale.

La saison dernière, le PSG a disputé toutes les matches possibles, terminant même par une défaite contre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs à la mi-juillet. Seulement trois semaines plus tard, la nouvelle saison reprenait. Un terrible enchaînement qui a eu pour conséquence de voir les blessures s'accumuler au sein de l'effectif parisien. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, Marquinhos, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi, personne n'a échappé à cette hécatombe.

Un groupe quasiment au complet, miracle au PSG Mais après plusieurs mois à attendre de pouvoir compter sur un effectif au complet, Luis Enrique peut enfin préparer sereinement un match. Selon les informations de L'EQUIPE, seul Achraf Hakimi manque à l'appel pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Pour le reste, l'effectif est au complet. Malade, Ousmane Dembélé est bien de retour tout comme Marquinhos.