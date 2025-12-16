Donnarumma et le PSG, c’est officiel !

Cet été, le PSG a réalisé une véritable révolution au poste de gardien de but. Gianluigi Donnarumma, auteur d’une saison exceptionnelle, a été remplacé par Lucas Chevalier. Parti à Manchester City, l’international Italien a reçu une magnifique récompense ce mardi, quelques mois après l’obtention du trophée Yachine au Ballon d’Or.
Une page s’est tournée au PSG. Dernier rempart du club parisien, Gianluigi Donnarumma aura été l’un des grands protagonistes du sacre de la formation de Luis Enrique en Ligue des Champions le 31 mai dernier. Excellent, l’Italien a cependant été remplacé à Paris cet été.
Donnarumma, une saison exceptionnelle au PSG
Désirant un nouveau profil de gardien, Luis Enrique a réclamé le transfert de Lucas Chevalier. Déçu d’être poussé vers la sortie, Donnarumma a néanmoins rebondi avec Manchester City, lui qui semble s’être parfaitement acclimaté à la Premier League. Cette saison 2024-2025 de l’Italien avec le PSG restera dans l’histoire. En septembre dernier, le numéro 25 a été récompensé en remportant le trophée Yachine lors de la cérémonie du Ballon d’Or.
Nouvelle récompense pour l’Italien
Et quelques mois plus tard, Gianluigi Donnarumma est de nouveau plébiscité pour ses superbes prestations sous le maillot du PSG. Ce mardi, le gardien de 26 ans a reçu le prix de meilleur gardien de la saison par The Best, la cérémonie organisée par la FIFA.