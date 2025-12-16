Départ au Qatar : Ce phénomène du PSG a quitté Paris !

Amadou Diawara

Ce mercredi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va affronter Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Alors que la délégation parisienne est arrivée à Doha ce dimanche soir, Senny Mayulu a rejoint le groupe de Luis Enrique ce lundi en fin de journée. Malade ce week-end, le crack de 19 ans a eu droit à un jour de repos supplémentaire avant de s'envoler vers le Qatar.

Grâce à son sacre en Ligue des Champions, le PSG a composté son billet pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Le club de la capitale affrontera donc Flamengo ce mercredi à Doha, au Qatar.

Le PSG affronte Flamengo au Qatar ce mercredi D'après les indiscrétions de L'Equipe, la délégation du PSG - composée de 150 personnes - est arrivée à Doha ce dimanche soir, soit trois jours avant la finale de la Coupe Intercontinentale. Malade ce week-end, Senny Mayulu a été autorisé à voyager plus tard.