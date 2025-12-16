Départ au Qatar : Ce phénomène du PSG a quitté Paris !

Ce mercredi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va affronter Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Alors que la délégation parisienne est arrivée à Doha ce dimanche soir, Senny Mayulu a rejoint le groupe de Luis Enrique ce lundi en fin de journée. Malade ce week-end, le crack de 19 ans a eu droit à un jour de repos supplémentaire avant de s'envoler vers le Qatar.
Grâce à son sacre en Ligue des Champions, le PSG a composté son billet pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Le club de la capitale affrontera donc Flamengo ce mercredi à Doha, au Qatar.
Le PSG affronte Flamengo au Qatar ce mercredi
D'après les indiscrétions de L'Equipe, la délégation du PSG - composée de 150 personnes - est arrivée à Doha ce dimanche soir, soit trois jours avant la finale de la Coupe Intercontinentale. Malade ce week-end, Senny Mayulu a été autorisé à voyager plus tard.
PSG : Senny Mayulu est arrivé à Doha ce lundi
A en croire L'Equipe, Senny Mayulu a rejoint le groupe de Luis Enrique ce lundi en fin de journée. A en croire le média français, le PSG a offert un jour de repos supplémentaire à son phénomène de 19 ans, et ce, pour qu'il prenne le temps de se rétablir. Reste à savoir si Senny Mayulu sera aligné contre Flamengo ce mercredi.