Lucas Chevalier : Le PSG annonce un coup de théâtre !

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé environ 40M€ pour s'attacher les services de Lucas Chevalier. Alors que Gianluigi Donnarumma a rejoint Manchester City, l'international français est devenu le portier numéro 1 de Luis Enrique. Mais alors que Matvey Safonov a réalisé de bonnes performances pendant la blessure de Lucas Chevalier, le PSG avance qu'aucune hiérarchie n'est établie au poste de gardien.

Transféré pour environ 40M€ l'été dernier, Lucas Chevalier a pris la place de Gianluigi Donnarumma dans la cage du PSG. L'international italien ayant migré vers l'Angleterre du côté de Manchester City.

Chevalier - Safonov : Il n'y aucune hiérarchie au PSG Depuis le début de la saison, Lucas Chevalier est un titulaire indiscutable de Luis Enrique. Si le gardien français n'était pas aligné lors des derniers matchs, c'est parce qu'il était touché à la cheville et que le coach du PSG ne voulait prendre aucun risque. Mais alors que Matvey Safonov a fait forte impression pendant la convalescence de Lucas Chevalier, les dés seraient relancés.