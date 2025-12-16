Un nouveau président au PSG : L’offre révélée en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2011, suite au rachat par le Qatar, le poste de président du PSG est ainsi occupé par Nasser Al-Khelaïfi. En fonction depuis maintenant plus de 14 ans, le Qatari a ainsi rejoint la longue liste des personnes ayant dirigé le club de la capitale. Sur celle-ci, on aurait d’ailleurs pu retrouver un certain Jean-Claude Darmon. Mais voilà que l’ancien argentier du football français a préféré dire non au PSG.

Etre président du PSG n’est pas une fonction comme les autres. C’est ce qu’a pu expliquer Alain Cayzac, ayant dirigé le club de la capitale pendant deux saisons. « Président du PSG, est-ce un rôle à part ? Oui. Présider le PSG, c’est comme avoir rang de ministre. On est vraiment un personnage public, demandé du matin jusqu’au soir », expliquait-il. De quoi certainement en refroidir certains. C’est ainsi que Jean-Claude Darmon a notamment décliné l’offre pour devenir président du PSG il y a quelques années.

« Oui, c’est vrai, j’ai failli être président du PSG » C’est sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf sur W9 que Jean-Claude Darmon a raconté cette possibilité pour devenir président du PSG. L’ancien argentier du football français a alors expliqué : « Oui, c’est vrai, j’ai failli être président du PSG. Les actionnaires du PSG étaient Canal+, Bertrand Meheut qui était président voulait se dégager car ça coûter relativement cher et les résultats étaient moyens. Il m’a proposé si ça m’intéressait d’être président du PSG ».