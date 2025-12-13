Mercato : Le salaire XXL promis loin du PSG !

Axel Cornic

En fin de contrat au Bayern Munich, Dayot Upamecao suscite énormément de convoitises sur le marché des transferts, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Selon nos informations, le défenseur central de l’équipe de France devrait finalement prolonger son aventure en Bavière, avec d’ailleurs un très gros nouveau contrat.

Depuis quelques années, le PSG a clairement changé son fusil d’épaule et a commencé à miser fort sur les internationaux français. Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez sont ainsi arrivés, mais les dirigeants parisiens ne sont pas rassasiés, puisqu’ils auraient encore des nombreuses pistes.

C’est fini pour le PSG ? C’est notamment le cas avec Dayot Upamecano, dont le profil est très apprécié au sein du PSG. Nous vous avons toutefois révélé en exclusivité sur le10sport.com que le défenseur central de 27 ans a décidé de prolonger son contrat avec le Bayern Munich, club qu’il a rejoint en 2021 après avoir explosé au RB Leipzig.