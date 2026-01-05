PSG - Transfert de Vitinha : La clause secrète !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison dernière exceptionnelle avec le PSG, Vitinha serait l'une des priorités du Real Madrid. Un transfert qui pourrait être facilité par une clause secrète qui pourrait permettre au club merengue de recruter le Portugais pour 90M€.

Il y a quelques jours, la presse espagnole lâchait une petite bombe en assurant que le Real Madrid était prêt à se séparer de Vinicius Junior pour recruter Vitinha. Et selon le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon, l'existence d'une clause dans le contrat du joueur du PSG pourrait faciliter son transfert.

Un clause à 90M€ pour Vitinha ? « Vitinha a une clause libératoire de 90 millions d'euros en 2026. En France, il n'existe pas de clauses libératoires à proprement parler, mais il y a des moyens de les intégrer », confie le journaliste espagnol dans une vidéo YouTube avec son confrère Ruben Martin.