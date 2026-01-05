PSG - Transfert de Vitinha : La clause secrète !

Auteur d'une saison dernière exceptionnelle avec le PSG, Vitinha serait l'une des priorités du Real Madrid. Un transfert qui pourrait être facilité par une clause secrète qui pourrait permettre au club merengue de recruter le Portugais pour 90M€.
Il y a quelques jours, la presse espagnole lâchait une petite bombe en assurant que le Real Madrid était prêt à se séparer de Vinicius Junior pour recruter Vitinha. Et selon le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon, l'existence d'une clause dans le contrat du joueur du PSG pourrait faciliter son transfert.
Un clause à 90M€ pour Vitinha ?
« Vitinha a une clause libératoire de 90 millions d'euros en 2026. En France, il n'existe pas de clauses libératoires à proprement parler, mais il y a des moyens de les intégrer », confie le journaliste espagnol dans une vidéo YouTube avec son confrère Ruben Martin.
Vitinha reste concentré sur le PSG
Néanmoins, dans les colonnes d'O Jogo, Vitinha affichait sa joie d'évoluer au PSG : « Pour le moment, je suis heureux ici et je ne veux pas partir. J'adore le projet, le club, les gens et l’entraîneur. (…) Ma destination de rêve est-elle Paris actuellement ? Oui, sans aucun doute. Je me sens très bien en ville et au club. Ma famille adore vivre à Paris. Je parle la langue et je me sens comme chez moi. J'espère que ça restera ainsi ».