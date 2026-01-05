Transfert au PSG : La grosse annonce de Karim Benzema !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du Real Madrid en 2023 pour Al-Ittihad en Arabie Saoudite, Karim Benzema avait catégoriquement refusé de relever un nouveau challenge en Europe pour une question de loyauté envers le club merengue. Et le buteur français affirme que c'est la raison pour laquelle il a notamment refusé un transfert au PSG cet été-là...

Vainqueur du Ballon d'Or en 2022 alors qu'il était au sommet de sa carrière avec le Real Madrid, Karim Benzema avait décidé de quitter l'Europe six mois plus tard. Et plutôt que de rejoindre un concurrent direct de la Casa Blanca comme par exemple le PSG et afin d'éviter de prendre le risque d'avoir à affronter son ancien club, Benzema a donc préféré s'exiler en Arabie Saoudite en signant à Al-Ittihad. Et en mars 2025, dans l’émission Edu et ses amis, Benzema a fait une annonce cash sur l'idée d'un transfert au PSG qui lui était impossible à ce moment-là.

« Partir sur une bonne note » « J’ai tout accompli, commençant comme un enfant et terminant comme un homme. Avec tous les titres et le Ballon d’Or, je voulais partir sur une bonne note. Personne ne sait comment j’aurais performé l’année suivante », rappelle tout d'abord Karim Benzema sur les circonstances de son départ du Real Madrid à l'été 2023, alors qu'il venait de soulever le Ballon d'Or quelques mois auparavant.