L’OM recrute une star : Le scénario de dingue !

Poussé vers la sortie par Manchester United lors de la saison 2003-2004, Fabien Barthez avait donc décidé de retourner à l'OM où il s'était révélé au plus haut niveau dans les années 90. Un transfert qui a d'ailleurs bien failli ne pas aboutir, puisque l'ancien gardien emblématique de l'équipe de France avait initialement prévu de tout plaquer pour prendre sa retraite...

Vainqueur de la Ligue des Champions avec l'OM en 1993, Fabien Barthez avait laissé une image très forte au sein du club phocéen. Le légendaire gardien tricolore avait ensuite poursuivi sa carrière à l'AS Monaco (1995-2000) puisque à Manchester United (2000-2004), mais Sir Alex Ferguson avait décidé de le pousser au départ, et Barthez est donc finalement revenu à l'OM en janvier 2004. Mais il a fallu un scénario de dingue pour que l'opération aboutisse...

« Je voulais arrêter le foot » Interrogé par La Voix des Gardiens en juillet dernier, Fabien Barthez a livré les coulisses croustillants de son retour à l'OM en 2004 : « Ferguson m’avait dit : "tu ne joueras plus pour Manchester" à ma deuxième saison. Il m’avait dit : "tu ne joueras plus, si tu as un club, tu pars". Et je suis parti à Marseille. Je suis arrivé en novembre à Marseille, j’avais fait que un ou deux matchs en équipe de France. Mais moi je voulais arrêter le foot », confie Barthez, qui souhaitait donc initialement mettre un terme à sa carrière et donc ne pas retourner à l'OM cette saison-là.