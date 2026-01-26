Transfert au PSG : «Sans Luis Enrique, il ne serait pas venu», la révélation surprise

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique est tout bonnement intouchable. Avant même que le technicien espagnol n'emmène le club de la capitale sur le toit de l'Europe, le président Nasser Al-Khelaïfi ne cessait de lui déclarer sa flamme dans les médias, le qualifiant de meilleur entraîneur du monde. Au sein du club, Enrique a un pouvoir décisionnaire sur les recrues et certaines viennent même pour lui.

Luis Enrique travaille de concert avec Luis Campos depuis sa nomination au poste d'entraîneur du PSG le 5 juillet 2023. Sur le marché des transferts, les deux hommes n'avancent pas l'un sans l'autre. D'ailleurs, comme la presse s'est accordée à l'avancer ces derniers mois, Enrique aurait refusé plusieurs propositions du conseiller sportif du PSG au poste d'attaquant. Cela aurait notamment été le cas avec Victor Osimhen pour ne citer que lui.

«Luis Enrique a prouvé qu'il était capable de faire confiance à des gamins» Toutefois, l'opération Dro Fernandez a plu à Luis Enrique. Le milieu offensif de 18 ans du FC Barcelone a tourné le dos à son club formateur. Le PSG et le Barça, alors que la clause libératoire de l'Espagnol était fixée à 6M€, se sont mis d'accord sur le montant de 8M€ pour le gamin de La Masia. Une belle opération pour le Paris Saint-Germain selon Jean Resseguié, dit Jano Resseguié, rendue uniquement possible grâce à l'entraîneur du PSG . « C'est un investissement, c'est clair puisque c'est une pépite. C'est quelqu'un qu'ils vont très certainement revendre un jour très cher. Après, s'il n'y avait pas eu Luis Enrique, le gamin ne serait pas venu au Paris Saint-Germain. Luis Enrique a prouvé qu'il était capable de faire confiance à des gamins, on pense à (Senny) Mayulu, à (Ibrahim) Mbaye et puis tout récemment (Quentin) Ndjantou. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai projet, une vraie discussion ».