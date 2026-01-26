Transfert au PSG : «Sans Luis Enrique, il ne serait pas venu», la révélation surprise

Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique est tout bonnement intouchable. Avant même que le technicien espagnol n'emmène le club de la capitale sur le toit de l'Europe, le président Nasser Al-Khelaïfi ne cessait de lui déclarer sa flamme dans les médias, le qualifiant de meilleur entraîneur du monde. Au sein du club, Enrique a un pouvoir décisionnaire sur les recrues et certaines viennent même pour lui.
Luis Enrique travaille de concert avec Luis Campos depuis sa nomination au poste d'entraîneur du PSG le 5 juillet 2023. Sur le marché des transferts, les deux hommes n'avancent pas l'un sans l'autre. D'ailleurs, comme la presse s'est accordée à l'avancer ces derniers mois, Enrique aurait refusé plusieurs propositions du conseiller sportif du PSG au poste d'attaquant. Cela aurait notamment été le cas avec Victor Osimhen pour ne citer que lui.
«Luis Enrique a prouvé qu'il était capable de faire confiance à des gamins»
Toutefois, l'opération Dro Fernandez a plu à Luis Enrique. Le milieu offensif de 18 ans du FC Barcelone a tourné le dos à son club formateur. Le PSG et le Barça, alors que la clause libératoire de l'Espagnol était fixée à 6M€, se sont mis d'accord sur le montant de 8M€ pour le gamin de La Masia. Une belle opération pour le Paris Saint-Germain selon Jean Resseguié, dit Jano Resseguié, rendue uniquement possible grâce à l'entraîneur du PSG . « C'est un investissement, c'est clair puisque c'est une pépite. C'est quelqu'un qu'ils vont très certainement revendre un jour très cher. Après, s'il n'y avait pas eu Luis Enrique, le gamin ne serait pas venu au Paris Saint-Germain. Luis Enrique a prouvé qu'il était capable de faire confiance à des gamins, on pense à (Senny) Mayulu, à (Ibrahim) Mbaye et puis tout récemment (Quentin) Ndjantou. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai projet, une vraie discussion ».
«C'est très mal géré de la part de Barcelone»
Le journaliste présent sur le plateau de L'Equipe de Greg lundi n'a pas manqué de se payer Hans-Dieter Flick, entraîneur du FC Barcelone, qui s'est plaint de la décision de Dro Fernandez de quitter le club pour le PSG. D'après Resseguié, le coach allemand aurait dû plus l'utiliser s'il comptait vraiment sur lui, un défaut de gestion qui a coûté cher au Barça. « Le lien avec l'agent aide bien évidemment (...) C'est une bonne idée, après il va falloir voir comment il va être intégré parce qu'il ne l'a pas véritablement été à Barcelone. Je veux bien les larmes d'Hansi Flick, mais il avait la possibilité de le faire jouer, il ne l'a pas fait faisant croire que c'était pendant la saison prochaine qu'il allait lui donner plus de temps de jeu. C'est très mal géré de la part de Barcelone ».