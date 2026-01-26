Transfert de dernière minute : Le PSG prépare une surprise ?

Dro Fernandez, du haut de ses 18 ans, pourrait être l'unique addition à noter dans l'effectif de Luis Enrique au PSG cet hiver. Toutefois, Luis Campos serait susceptible de réserver une surprise aux supporters parisiens et à son entraîneur Luis Enrique d'ici à ce que le rideau tombe sur le marché des transferts hivernal. Explications.
Par le passé, le PSG s'est montré relativement précautionneux sur le marché lorsqu'il s'agissait d'injecter du sang neuf dans son effectif. A l'exception de Mauro Icardi qui avait débarqué à la toute fin du mercato estival de 2019, le club de la capitale a plutôt l'habitude de boucler ses transferts avant la deadline des fenêtres des transferts.
«Luis Campos et Luis Enrique restent ouverts à ce qui peut se passer sur le marché»
Il y a quelques années, Hakim Ziyech aurait pu déposer ses valises dans la capitale dans les ultimes heures du mercato hivernal. Cependant, un problème de fax avec Chelsea faisait tomber à l'eau opération. Se pourrait-il qu'un nouveau coup de dernière minute soit travaillé d'ici le 2 février prochain, date de la clôture du mercato ? Loïc Tanzi s'est penché sur la question lors d'un chat avec les internautes de L'Equipe. « Normalement, le mercato parisien est terminé, mais le PSG a toujours le même discours : Luis Campos et Luis Enrique restent ouverts à ce qui peut se passer sur le marché. Si une opportunité se présente sur un joueur ciblé, le club n’hésitera pas à agir ».
«Le club a ses listes de souhaits»
Toutefois, pendant cet échange avec un internaute du quotidien sportif, le journaliste a été cash concernant le mode opératoire du PSG en cette dernière ligne droite hivernale au niveau du recrutement. « Mais il n’est pas question de recruter pour recruter. Le club a ses listes de souhaits, et il faudra que des possibilités concrètes existent sur ces dossiers pour avancer ». Reste à savoir si après Dro Fernandez qui arrive du FC Barcelone pour 8M€, un autre renfort sera à signaler.