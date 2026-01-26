Transfert de dernière minute : Le PSG prépare une surprise ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dro Fernandez, du haut de ses 18 ans, pourrait être l'unique addition à noter dans l'effectif de Luis Enrique au PSG cet hiver. Toutefois, Luis Campos serait susceptible de réserver une surprise aux supporters parisiens et à son entraîneur Luis Enrique d'ici à ce que le rideau tombe sur le marché des transferts hivernal. Explications.

Par le passé, le PSG s'est montré relativement précautionneux sur le marché lorsqu'il s'agissait d'injecter du sang neuf dans son effectif. A l'exception de Mauro Icardi qui avait débarqué à la toute fin du mercato estival de 2019, le club de la capitale a plutôt l'habitude de boucler ses transferts avant la deadline des fenêtres des transferts.

«Luis Campos et Luis Enrique restent ouverts à ce qui peut se passer sur le marché» Il y a quelques années, Hakim Ziyech aurait pu déposer ses valises dans la capitale dans les ultimes heures du mercato hivernal. Cependant, un problème de fax avec Chelsea faisait tomber à l'eau opération. Se pourrait-il qu'un nouveau coup de dernière minute soit travaillé d'ici le 2 février prochain, date de la clôture du mercato ? Loïc Tanzi s'est penché sur la question lors d'un chat avec les internautes de L'Equipe. « Normalement, le mercato parisien est terminé, mais le PSG a toujours le même discours : Luis Campos et Luis Enrique restent ouverts à ce qui peut se passer sur le marché. Si une opportunité se présente sur un joueur ciblé, le club n’hésitera pas à agir ».