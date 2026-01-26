Discussions secrètes a l’OM : Transferts imminents ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À une semaine de la fermeture du mercato hivernal, le 2 février, et alors que Quinten Timber et Ethan Nwaneri sont arrivés la semaine dernière, l’OM continue de chercher à se renforcer. Dans cette optique, la direction olympienne négocie actuellement plusieurs dossiers en secret et l’un d’eux pourrait aboutir prochainement.

Pablo Longoria l’avait annoncé mi-décembre au moment de faire le bilan de la première partie de saison : l’OM devait d’abord vendre avant d’acheter cet hiver. En ce sens, Robinio Vaz (18 ans) a été cédé à l’AS Rome contre un montant estimé à 25M€ bonus compris. Le club a ensuite libéré Pol Lirola (28 ans) et Ruben Blanco (30 ans), ce qui a permis les arrivées de Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans), officialisées vendredi dernier.

Maupay en passe de rejoindre le FC Séville Dans l’optique de continuer à dégraisser son effectif, l’OM est sur le point d’envoyer Neal Maupay et FC Séville. Comme indiqué par Le 10 Sport, l’attaquant âgé de 29 ans va être prêté avec une option d’achat de 5M€, un an et demi après avoir été recruté en provenance d’Everton. Un dossier bouclé et qui devrait être officialisé par les deux clubs très bientôt, mais le mercato hivernal de Marseille n’est pas terminé pour autant