Discussions secrètes a l’OM : Transferts imminents ?

À une semaine de la fermeture du mercato hivernal, le 2 février, et alors que Quinten Timber et Ethan Nwaneri sont arrivés la semaine dernière, l’OM continue de chercher à se renforcer. Dans cette optique, la direction olympienne négocie actuellement plusieurs dossiers en secret et l’un d’eux pourrait aboutir prochainement.
Pablo Longoria l’avait annoncé mi-décembre au moment de faire le bilan de la première partie de saison : l’OM devait d’abord vendre avant d’acheter cet hiver. En ce sens, Robinio Vaz (18 ans) a été cédé à l’AS Rome contre un montant estimé à 25M€ bonus compris. Le club a ensuite libéré Pol Lirola (28 ans) et Ruben Blanco (30 ans), ce qui a permis les arrivées de Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans), officialisées vendredi dernier.
Maupay en passe de rejoindre le FC Séville
Dans l’optique de continuer à dégraisser son effectif, l’OM est sur le point d’envoyer Neal Maupay et FC Séville. Comme indiqué par Le 10 Sport, l’attaquant âgé de 29 ans va être prêté avec une option d’achat de 5M€, un an et demi après avoir été recruté en provenance d’Everton. Un dossier bouclé et qui devrait être officialisé par les deux clubs très bientôt, mais le mercato hivernal de Marseille n’est pas terminé pour autant
Plusieurs dossiers négociés discrètement par l’OM
Dans un question/réponse sur le site de L’Équipe, le journaliste Loïc Tanzi a donné quelques indications sur la suite du mercato de l’OM, confirmant le départ espéré de Neal Maupay, ainsi que celui d’Angel Gomes (25 ans), recruté libre depuis le LOSC l’été dernier. En ce qui concerne les arrivées, il a fait savoir que Marseille négocie actuellement plusieurs dossiers, avec une marge de manœuvre financière limitée, notamment pour un jeune milieu de terrain dont le nom n’a pas été révélé. Enfin, la direction olympienne prépare également déjà le mercato estival, « surtout concernant des joueurs ciblés ayant un potentiel important », a indiqué Loïc Tanzi.