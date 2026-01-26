«Impossible de faire venir un tel joueur», l'OM fait le coup de l'année ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est constamment actif sur le marché des transferts. Quelle que soit la saison, l'été comme l'hiver, le duo Pablo Longoria - Medhi Benatia a à cœur d'offrir à Roberto De Zerbi l'amplitude suffisante pour mener le groupe de l'OM aux objectifs collectifs fixés par la direction. Et il semble que le club ait réussit à boucler un coup impossible.

Ce lundi, The Daily Telegraph a publié une interview de Pablo Longoria. Au cours de son entrevue avec le média britannique, le président de l'OM a évoqué le sujet chaud outre-Manche que représente Mason Greenwood au vu de ses déboires juridiques en raison de sa conduite violente avec harcèlement sexuel auprès de sa compagne Harriet Robson. Ce fut entre autres l'occasion pour Longoria d'évoquer la stratégie de l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts. « Vous devez changer d'approche. D'accord. Je ne me demande pas « comment je peux battre la Premier League [sur le marché des transferts] », car elle a déjà gagné. Grâce à l'argent. Il faut donc être beaucoup plus efficace. Il faut aller là où les autres ne vont pas ».

«Quand on voit le recrutement estival d'Arsenal au poste de Nwaneri, c'est une aubaine pour l'OM» C'est pourquoi l'Olympique de Marseille a pris le soin de négocier avec Feyenoord pour racheter les 6 derniers mois du contrat de Quinten Timber contre un chèque de 4,5M€. Pour ce qui est d'Ethan Nwaneri, jeune crack de 18 ans issu de l'académie d'Arsenal, le comité directeur marseillais a bouclé son prêt sans option d'achat jusqu'au terme de l'exercice. Une opération qui aurait tout bonnement été irréalisable sans le mercato dépensier d'Arsenal l'été dernier dans le secteur de jeu du milieu offensif selon l'expertise de Loïc Tanzi. « La Ligue 1 profite surtout des effectifs désormais surpeuplés des plus grands clubs européens. Quand on voit le recrutement estival d'Arsenal au poste de Nwaneri, c'est une aubaine pour l'OM. Cet été, il aurait été impossible de faire venir un tel joueur ».