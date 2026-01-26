Transfert : Cette future star que Mbappé a poussé en Ligue 1 !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est en feu au Real Madrid depuis le début de saison. L’attaquant de 27 ans empile les buts et est sans aucun doute le meilleur joueur des Merengue. Par ailleurs, le capitaine de l’équipe de France a provoqué un transfert en Ligue 1, qui a eu le don de surprendre ces dernières heures.

Dire de Kylian Mbappé qu’il est le meilleur joueur du Real Madrid cette saison n’a rien d’un scandale. Avec 34 réalisations en 28 matchs toutes compétitions confondues, le capitaine de l’équipe de France décide en grande partie de l’issue des rencontres des Merengue. La grande forme du champion du monde 2018 a néanmoins provoqué un transfert en Ligue 1 cet hiver.

Mbappé n'a laissé aucune chance à la concurrence au Real Madrid En feu depuis le début de saison, Kylian Mbappé a laissé peu de place à la concurrence au Real Madrid. Endrick a ainsi souffert de son manque de temps de jeu au sein de la Casa Blanca, puisqu’il s’était retrouvé derrière le natif de Bondy et Gonzalo Garcia dans la hiérarchie. De ce fait, le Brésilien a décidé de rejoindre l’OL en janvier pour se relancer à six mois de la Coupe du monde 2026. Et ses récentes prestations n’ont pas manqué de surprendre.