Kylian Mbappé est «amoureux», un personnage du foot français le confirme

Amadou Diawara

Le 25 mars 2017, Kylian Mbappé a honoré sa toute première sélection en équipe de France. Ayant disputé 94 matchs sous les couleurs tricolores - et ce, en presque neuf années - l'attaquant de 27 ans est le capitaine de Didier Deschamps depuis la fin de la Coupe du Monde au Qatar. Comme l'a affirmé Philippe Diallo, le président de la FFF, Kylian Mbappé est très attaché aux Bleus.

Etincelant sous le maillot de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a alerté Didier Deschamps. A tel point que le sélectionneur de l'équipe de France l'a fait jouer son tout premier match en Bleu le 25 mars 2017 (victoire 3-1 au Luxembourg). Au fil des mois et des années, Kylian Mbappé a pris du poids chez les Tricolores. Ayant récupéré le numéro 10 un an après sa première sélection, l'actuel pensionnaire du Real Madrid est devenu le capitaine de Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2022. Et alors qu'il va bientôt atteindre les neuf années en équipe de France, Kylian Mbappé - qui compte 94 sélections - a une attache particulière pour son équipe nationale. Du moins, c'est ce qu'affirme Philippe Diallo, le président de la FFF.

«C’est un amoureux de l’équipe de France» « Kylian, c’est un des touts meilleurs joueurs du monde, peut-être le meilleur joueur du monde. Et tout ce qu’il fait suscite des réactions multiples et variées. Laissez-le vivre un peu ! Laissez-le partager, en tout cas, ou avoir ses moments aussi d’intimité sans avoir sans cesse des projecteurs qui soient braqués sur lui », a confié Philippe Diallo, avant d'en rajouter une couche.