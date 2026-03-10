Kylian Mbappé : «C’est difficile», la question qui pose problème sur RMC

Axel Cornic

Propulsé star planétaire extrêmement jeune, Kylian Mbappé a déjà raflé des titres qui feraient saliver n’importe quel footballeur. Mais à 27 ans il semble stagner et certains se demandent quelle est vraiment sa place pour le moment dans le panthéon du football français, aux côtés de légendes comme Michel Platini ou encore Zinedine Zidane.

C’est l’éternel débat du sport et surtout, du football. Chaque génération souhaite supplanter la précédente et la France ne fait pas exception, avec notamment Kylian Mbappé qui semble faire figure de grand favori pour s’asseoir sur le trône de meilleur joueur de l’histoire. Mais on oublie un peu trop souvent qu’il y a quand même eu quelques immenses légendes qui sont passées avant lui.

« Qui est au-dessus, Mbappé ou Platini ? C’est difficile » C’est notamment le cas de Michel Platini, triple Ballon d’Or dans les années 1980 et qui a marqué toute une génération de spectateurs. « Qui est au-dessus, Mbappé ou Platini ? C’est difficile. Les parallèles sont difficiles à faire parce qu’il y a 40 ans d’écart entre les 2. L’un a été champion d’Europe, l’autre champion du monde. Mbappé a la chance quand on fait ce parallèle qu’il y a l’instant présent, il a le momentum, c’est beaucoup plus frais dans nos mémoires. Maintenant, Platini, c’est ma génération, je le voyais, c’était un Dieu » a expliqué l’ancien rugbyman Vincent Moscato, sur RMC.