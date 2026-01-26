Coup de coeur à l’étranger : Le transfert impossible à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir accueilli ses deux premières recrues de 2026 la semaine dernière, Quinten Timber et Ethan Nwaneri, l’OM continue de chercher à se renforcer cet hiver. En ce sens, la direction olympienne était annoncée sur la piste d’un joueur évoluant à l’étranger, mais dont l’entraîneur ne serait pas décidé à se séparer.

À peine arrivés, Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans) ont déjà fait leur début sous leurs nouvelles couleurs. Samedi dernier, les joueurs recrutés respectivement en provenance du Feyenoord Rotterdam et d’Arsenal étaient tous les deux titulaires lors de la réception du RC Lens (3-1). Une première réussie, notamment pour le second nommé, buteur après seulement 13 minutes de jeu à la suite d’un exploit individuel.

Maupay va rejoindre le FC Séville Le mercato hivernal de l’OM n’est pas terminé pour autant, à commencer dans le sens des départs. Comme indiqué par Le 10 Sport, Neal Maupay (29 ans) est sur le point de rejoindre le FC Séville, dans le cadre d‘un prêt avec option d’achat, malgré des intérêts du Paris FC et du LOSC. En ce qui concerne les arrivées, l’OM a déjà un accord avec Himad Abdelli (26 ans), en fin de contrat à Angers, mais qui pourrait plutôt arriver l’été prochain.

Une arrivée d’Abdelli plutôt « au mois de juillet » ? « Abdelli, c’est un joueur qu’on aime beaucoup. C’est un joueur qui a montré beaucoup d’attachement aussi dans les discussions pour venir. On est dans le même cas que Timber, on parlait au départ d’une arrivée pour le mois de juillet, car il est libre », expliquait Medhi Benatia la semaine dernière au micro de Canal+. Le directeur du football de l’OM a en revanche ajouté qu’il fallait « rester cohérent sur les montants » et qu’il n’y avait pas d’accord avec Angers pour le moment. « On n‘en trouvera peut-être pas. Peut-être qu’il viendra au mois de juillet, c’est une possibilité. »