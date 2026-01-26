Coup de coeur à l’étranger : Le transfert impossible à l’OM !

Après avoir accueilli ses deux premières recrues de 2026 la semaine dernière, Quinten Timber et Ethan Nwaneri, l’OM continue de chercher à se renforcer cet hiver. En ce sens, la direction olympienne était annoncée sur la piste d’un joueur évoluant à l’étranger, mais dont l’entraîneur ne serait pas décidé à se séparer.
À peine arrivés, Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans) ont déjà fait leur début sous leurs nouvelles couleurs. Samedi dernier, les joueurs recrutés respectivement en provenance du Feyenoord Rotterdam et d’Arsenal étaient tous les deux titulaires lors de la réception du RC Lens (3-1). Une première réussie, notamment pour le second nommé, buteur après seulement 13 minutes de jeu à la suite d’un exploit individuel.
Maupay va rejoindre le FC Séville
Le mercato hivernal de l’OM n’est pas terminé pour autant, à commencer dans le sens des départs. Comme indiqué par Le 10 Sport, Neal Maupay (29 ans) est sur le point de rejoindre le FC Séville, dans le cadre d‘un prêt avec option d’achat, malgré des intérêts du Paris FC et du LOSC. En ce qui concerne les arrivées, l’OM a déjà un accord avec Himad Abdelli (26 ans), en fin de contrat à Angers, mais qui pourrait plutôt arriver l’été prochain.
Une arrivée d’Abdelli plutôt « au mois de juillet » ?
« Abdelli, c’est un joueur qu’on aime beaucoup. C’est un joueur qui a montré beaucoup d’attachement aussi dans les discussions pour venir. On est dans le même cas que Timber, on parlait au départ d’une arrivée pour le mois de juillet, car il est libre », expliquait Medhi Benatia la semaine dernière au micro de Canal+. Le directeur du football de l’OM a en revanche ajouté qu’il fallait « rester cohérent sur les montants » et qu’il n’y avait pas d’accord avec Angers pour le moment. « On n‘en trouvera peut-être pas. Peut-être qu’il viendra au mois de juillet, c’est une possibilité. »
Fabregas ne veut pas perdre Da Cunha
Au milieu de terrain, une autre piste était évoquée dernièrement, celle menant à Lucas Da Cunha. Selon Le Parisien, une offre aurait même été faite afin de recruter le Français âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Côme, dont il est le capitaine. Cependant, d'après le journaliste de Calciomercato Daniele Longo, bien que l’OM apprécie beaucoup son profil, un départ serait peu probable. Lucas Da Cunha est un véritable coup de cœur pour son entraîneur Cesc Fabregas et le club italien n’est pas disposé à négocier.