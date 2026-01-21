Problème d'argent avec l'OM, le transfert annulé ?

Comme l'a avoué Medhi Benatia ce mercredi soir, l'OM en pince pour Himad Abdelli. En ce sens, les dirigeants marseillais ont lancé les pourparlers avec leurs homologues du SCO. Mais alors que les hautes sphères angevines se montrent trop gourmandes, le transfert d'Himad Abdelli pourrait capoter.
Très performant sous les couleurs du SCO d'Angers et de l'Algérie, Himad Abdelli a tapé dans l'oeil de la direction de l'OM. A tel point que le club marseillais aimerait boucler sa signature lors de ce mercato hivernal.
Transfert d'Abdelli à l'OM : Le SCO d'Angers est trop gourmand
Interrogé au micro de Canal + ce mercredi soir, Medhi Benatia a fait un point sur le dossier Himad Abdelli. D'après le directeur sportif de l'OM, l'affaire pourrait capoter parce que le prix fixé par le SCO d'Angers est trop élevé.
«Il faut rester cohérent sur la valeur du joueur»
« Abdelli, c’est un joueur qu’on aime beaucoup. C’est un joueur qui a montré beaucoup d’attachement aussi dans les discussions pour venir. On est dans le même cas que Timber, on parlait au départ d’une arrivée pour le mois de juillet, car il est libre. Ensuite, il y a de très bonnes relations entre notre président et celui d’Angers. Pablo (Longoria) a voulu essayer d’être classe, d’anticiper les discussions. Mais il faut rester cohérent aussi sur la valeur du joueur. C’est un très bon joueur, qu’on serait très content de faire, qui remplit le profil qu’on cherche au milieu, mais il faut rester cohérent sur les montants. Pour l’instant, on n’a pas trouvé d’accord. On n’en trouvera peut-être pas. Peut-être qu'il viendra au mois de juillet, c’est une possibilité. On va voir ce qui se passe », a reconnu Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM.