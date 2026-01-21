Problème d'argent avec l'OM, le transfert annulé ?

Amadou Diawara

Comme l'a avoué Medhi Benatia ce mercredi soir, l'OM en pince pour Himad Abdelli. En ce sens, les dirigeants marseillais ont lancé les pourparlers avec leurs homologues du SCO. Mais alors que les hautes sphères angevines se montrent trop gourmandes, le transfert d'Himad Abdelli pourrait capoter.

Très performant sous les couleurs du SCO d'Angers et de l'Algérie, Himad Abdelli a tapé dans l'oeil de la direction de l'OM. A tel point que le club marseillais aimerait boucler sa signature lors de ce mercato hivernal.

Transfert d'Abdelli à l'OM : Le SCO d'Angers est trop gourmand Interrogé au micro de Canal + ce mercredi soir, Medhi Benatia a fait un point sur le dossier Himad Abdelli. D'après le directeur sportif de l'OM, l'affaire pourrait capoter parce que le prix fixé par le SCO d'Angers est trop élevé.