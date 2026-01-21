C'est signé à l'OM : Benatia balance les coulisses du transfert !

Alors que son contrat avec Feyenoord se terminait le 30 juin, Quinten Timber a décidé de signer à l'OM lors de ce mercato hivernal. Juste avant le coup d'envoi du choc face à Liverpool, Medhi Benatia a annoncé que le milieu de terrain néerlandais avait paraphé un bail de quatre ans et demi à Marseille.
Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, l'OM tenait absolument à renforcer son milieu de terrain. Pour ce faire, le club présidé par Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Quinten Timber. Et aujourd'hui, le milieu de terrain de 24 ans est un nouveau joueur marseillais.
«Timber a signé un contrat de quatre ans et demi»
Peu avant le coup d'envoi d'OM-Liverpool, programmé ce mercredi soir, Medhi Benatia a annoncé la signature de Quinten Timber. « Timber a signé (un contrat de) quatre ans et demi. C’est un joueur déjà d'un très bon niveau, un joueur confirmé même s'il est relativement jeune », a révélé le directeur sportif de l'OM au micro de Canal +.
«Ça lui convenait un peu plus de venir maintenant»
Dans la foulée, Medhi Benatia a raconté les coulisses du transfert de Quinten Timber à l'OM. « Au départ, on s’est mis sur lui, on a commencé à discuter déjà il y a quelques mois. C’était pour une arrivée la saison prochaine, comme il est libre dans 4 mois et demi. Dans les discussions, on a compris que ça lui convenait un peu plus de venir maintenant. Il y aurait aussi eu plus de concurrence. On sait très bien quand il y a ce genre de profil, il y a forcément les équipes anglaises, les équipes allemandes, on ne peut pas rivaliser sur l’aspect économique. On a anticipé tout ça. Ça lui a plu. Il va avoir un entraîneur comme De Zerbi, je sais que pour lui c’était important aussi », a précisé le dirigeant de l'OM.