C'est signé à l'OM : Benatia balance les coulisses du transfert !

Amadou Diawara

Alors que son contrat avec Feyenoord se terminait le 30 juin, Quinten Timber a décidé de signer à l'OM lors de ce mercato hivernal. Juste avant le coup d'envoi du choc face à Liverpool, Medhi Benatia a annoncé que le milieu de terrain néerlandais avait paraphé un bail de quatre ans et demi à Marseille.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, l'OM tenait absolument à renforcer son milieu de terrain. Pour ce faire, le club présidé par Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Quinten Timber. Et aujourd'hui, le milieu de terrain de 24 ans est un nouveau joueur marseillais.

«Timber a signé un contrat de quatre ans et demi» Peu avant le coup d'envoi d'OM-Liverpool, programmé ce mercredi soir, Medhi Benatia a annoncé la signature de Quinten Timber. « Timber a signé (un contrat de) quatre ans et demi. C’est un joueur déjà d'un très bon niveau, un joueur confirmé même s'il est relativement jeune », a révélé le directeur sportif de l'OM au micro de Canal +.