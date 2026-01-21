Victor Osimhen : Transfert surprise à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Révélation de la première partie de saison du côté de l'OM, Robinio Vaz a pourtant quitté le club phocéen cet hiver à la surprise générale. Il faut dire que l'AS Roma a lâché 25M€ pour le recruter. Invité à commenter ce transfert, Roberto De Zerbi a encensé son ancien attaquant, n'hésitant pas à le comparer à Victor Osimhen.

Considéré comme le plus grand espoir de l'OM, Robinio Vaz a finalement quitté le club phocéen cet hiver. Si sur le plan sportif, ce transfert est une surprise, sur le plan économique, les Marseillais ne pouvaient pas se permettre de refuser les 25M€ proposés par l'AS Roma. Interrogé sur ce dossier, Roberto De Zerbi a comparé son ancien attaquant à un certain Victor Osimhen.

Robinio Vaz, le transfert surprise de l'OM « Vaz c’est un 2007, mais il a bousculé la hiérarchie ici. Il a tout donné avec nous, mais ensuite, il a fermé boutique et a commencé à s’entraîner moins bien (…) Ce n’est qu’ensuite que j’ai su de ses problèmes contractuels… mais personnellement je l’aurais fait jouer quand même », a-t-il confié sur la chaîne YouTube Viva el Futbol avant de poursuivre.