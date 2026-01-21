Victor Osimhen : Transfert surprise à l'OM !

Révélation de la première partie de saison du côté de l'OM, Robinio Vaz a pourtant quitté le club phocéen cet hiver à la surprise générale. Il faut dire que l'AS Roma a lâché 25M€ pour le recruter. Invité à commenter ce transfert, Roberto De Zerbi a encensé son ancien attaquant, n'hésitant pas à le comparer à Victor Osimhen.
Considéré comme le plus grand espoir de l'OM, Robinio Vaz a finalement quitté le club phocéen cet hiver. Si sur le plan sportif, ce transfert est une surprise, sur le plan économique, les Marseillais ne pouvaient pas se permettre de refuser les 25M€ proposés par l'AS Roma. Interrogé sur ce dossier, Roberto De Zerbi a comparé son ancien attaquant à un certain Victor Osimhen.
Robinio Vaz, le transfert surprise de l'OM
« Vaz c’est un 2007, mais il a bousculé la hiérarchie ici. Il a tout donné avec nous, mais ensuite, il a fermé boutique et a commencé à s’entraîner moins bien (…) Ce n’est qu’ensuite que j’ai su de ses problèmes contractuels… mais personnellement je l’aurais fait jouer quand même », a-t-il confié sur la chaîne YouTube Viva el Futbol avant de poursuivre.
«Je le vois un peu comme le nouveau Osimhen»
« Mais bon il est parti et nous lui souhaitons tout le bonheur du monde, parce que c’est un garçon des banlieues de Paris et il mérite de faire carrière (…) Nous avons travaillé avec lui et il a progressé, mais il doit conserver sa motivation, sinon il risque de perdre de sa force. Toutes proportions gardées, je le vois un peu comme le nouveau Osimhen, mais celui du LOSC », ajoute Roberto De Zerbi.