Transfert à l'OM : La discussion révélée avec un joueur de l'équipe de France !

Amadou Diawara

En cruel manque de temps de jeu à Arsenal cette saison, Ethan Nwaneri a accepté de relever le challenge proposé par l'OM. Arrivé à Marseille, le crack de 18 ans s'est enflammé pour son transfert, avouant que Willian Saliba - son coéquipier chez les Gunners - l'avait poussé à déménager au Vélodrome lors de ce mercato hivernal.

Peu utilisé par Mikel Arteta depuis le début de cette saison 2025-2026, Ethan Nwaneri a décidé de quitter Arsenal lors de ce mercato hivernal. En effet, la pépite de 18 ans a répondu favorablement à l'appel de l'OM.

OM : Les premiers mots de Nwaneri à Marseille Arrivé à Marseille, Ethan Nwaneri est sur le point d'être prêté sans option d'achat à l'OM. Avant de signer son contrat avec le club phocéen, l'attaquant anglais s'est livré sur les coulisses de son transfert, avouant que William Saliba - défenseur central d'Arsenal et de l'équipe de France - l'avait poussé à aller jouer au Vélodrome.