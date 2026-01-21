Transfert à l'OM : La discussion révélée avec un joueur de l'équipe de France !

En cruel manque de temps de jeu à Arsenal cette saison, Ethan Nwaneri a accepté de relever le challenge proposé par l'OM. Arrivé à Marseille, le crack de 18 ans s'est enflammé pour son transfert, avouant que Willian Saliba - son coéquipier chez les Gunners - l'avait poussé à déménager au Vélodrome lors de ce mercato hivernal.
Peu utilisé par Mikel Arteta depuis le début de cette saison 2025-2026, Ethan Nwaneri a décidé de quitter Arsenal lors de ce mercato hivernal. En effet, la pépite de 18 ans a répondu favorablement à l'appel de l'OM.
OM : Les premiers mots de Nwaneri à Marseille
Arrivé à Marseille, Ethan Nwaneri est sur le point d'être prêté sans option d'achat à l'OM. Avant de signer son contrat avec le club phocéen, l'attaquant anglais s'est livré sur les coulisses de son transfert, avouant que William Saliba - défenseur central d'Arsenal et de l'équipe de France - l'avait poussé à aller jouer au Vélodrome.
«Saliba m’a dit que c’est l’un des meilleurs clubs du monde »
« L’Olympique de Marseille ? C’est l’un des meilleurs clubs du monde, avec de très grands supporters. William Saliba m’a dit que c’est l’un des meilleurs clubs du monde (…) Roberto De Zerbi est l’un des meilleurs coachs du monde. Je suis prêt à jouer sous ses ordres », s'est enflammé Ethan Nwaneri auprès des médias locaux marseillais. La Minute OM, notamment, a rapporté ses propos.