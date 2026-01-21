Un coup à la Zidane avec Mbappé, il calme tout le monde !

Pour succéder à Xabi Alonso, le Real Madrid a choisi Alvaro Arbeloa, un sacré pari puisque l’Espagnol n’avait jusqu’ici aucune expérience chez les professionnels, tout comme Zinedine Zidane en 2016 au moment de sa nomination. Pour autant, le nouvel entraîneur de Kylian Mbappé a conscience qu’il sera difficile d’avoir la même trajectoire.
On connaissait déjà le degré d’exigence au Real Madrid, Xabi Alonso en a fait les frais. Après la défaite en Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone, l’entraîneur espagnol a été démis de ses fonctions, remplacé par Alvaro Arbeloa, sans expérience chez les professionnels, jusqu’ici à la tête du Castilla. Un choix qui rappelle celui effectué par les Merengue il y a tout juste dix ans avec Zinedine Zidane.
Arbeloa, une nomination à la Zidane
En janvier 2016, l’ancien meneur de jeu avait été nommé à la tête de l’équipe première en remplacement de Rafael Benitez, avec le succès qu’on lui connaît, remportant de nombreux titres dont la Ligue des champions à trois reprises. Alvaro Arbeloa peut-il rêver d’un pareil destin avec Kylian Mbappé et les autres joueurs qui composent son effectif ? Le nouvel entraîneur du Real Madrid, interrogé sur le sujet en conférence de presse, s’est montré très mesuré après le large succès face à l’AS Monaco (6-1) mardi soir en Ligue des champions.
« Vous attendez que j’en gagne trois d’affilée aussi ? »
« Vous attendez que j’en gagne trois d’affilée aussi ? Ce qui s’est passé à l’époque était historique, exceptionnel, et très difficile à reproduire, a réagi Arbeloa, rapporté par Real-France. On va se battre pour tout : la Liga, avec un déplacement compliqué à Villarreal, puis le Benfica pour aller chercher le top 8. Avoir un mois de février pour travailler, se reposer et apprendre à mieux se connaître. Je ne crois pas trop aux coïncidences, seulement au travail et à l’enthousiasme. »