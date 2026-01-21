Un coup à la Zidane avec Mbappé, il calme tout le monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour succéder à Xabi Alonso, le Real Madrid a choisi Alvaro Arbeloa, un sacré pari puisque l’Espagnol n’avait jusqu’ici aucune expérience chez les professionnels, tout comme Zinedine Zidane en 2016 au moment de sa nomination. Pour autant, le nouvel entraîneur de Kylian Mbappé a conscience qu’il sera difficile d’avoir la même trajectoire.

On connaissait déjà le degré d’exigence au Real Madrid, Xabi Alonso en a fait les frais. Après la défaite en Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone, l’entraîneur espagnol a été démis de ses fonctions, remplacé par Alvaro Arbeloa, sans expérience chez les professionnels, jusqu’ici à la tête du Castilla. Un choix qui rappelle celui effectué par les Merengue il y a tout juste dix ans avec Zinedine Zidane.

Arbeloa, une nomination à la Zidane En janvier 2016, l’ancien meneur de jeu avait été nommé à la tête de l’équipe première en remplacement de Rafael Benitez, avec le succès qu’on lui connaît, remportant de nombreux titres dont la Ligue des champions à trois reprises. Alvaro Arbeloa peut-il rêver d’un pareil destin avec Kylian Mbappé et les autres joueurs qui composent son effectif ? Le nouvel entraîneur du Real Madrid, interrogé sur le sujet en conférence de presse, s’est montré très mesuré après le large succès face à l’AS Monaco (6-1) mardi soir en Ligue des champions.