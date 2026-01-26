Mercato : Un «génie» à Marseille, l'OM joue son joker !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l'espace de quelques mois, l'OM a été transfiguré. Et ce, grâce à un travail de fond mené à bien par le président Pablo Longoria et son directeur du football Medhi Benatia dans la construction de l'effectif marseillais. Toutefois, un troisième homme au rôle indéniable a permis aux deux têtes pensantes de l'Olympique de Marseille de redevenir une destination attractive. Le patron de l'OM balance en interview.

En période de mercato, le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia, respectivement président et directeur du football de l'OM, se montrent particulièrement actifs sur le marché des transferts. Même lors de fenêtres d'ajustements comme l'est le mercato hivernal, les deux hommes parviennent à renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. Depuis le top départ du marché, l'Olympique de Marseille a fait venir Quinten Timber de Feyenoord pour 4,5M€. En outre, par le biais d'un prêt de cinq mois sans option d'achat, Ethan Nwaneri a temporairement quitté Arsenal pour l'OM.

«Le fait que Roberto De Zerbi soit là-bas et qu'il soit un formidable révélateur de jeunes talents» Et ce coup bien senti sur le marché des transferts, l'OM le doit entre autres à Roberto De Zerbi. Pendant sa conférence de presse vendredi dernier, Mikel Arteta qui a lancé Ethan Nwaneri dans le grand bain à Arsenal, assurait que la présence de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille a pesé dans la balance. « Après avoir discuté avec lui, son père, son agent et le club, nous avons décidé que la meilleure chose à faire était de partir et d'être prêté. Il fallait ensuite choisir le bon endroit, et après avoir examiné toutes les options, nous avons pris en compte notre expérience à Marseille avec [William Saliba], le fait que Roberto [De Zerbi] soit là-bas et qu'il soit un formidable révélateur de jeunes talents, mais aussi un manager très courageux dans sa façon d'utiliser les jeunes joueurs. Il a une grande expérience dans ce domaine, et je pense que cela correspond au style de jeu que nous voulons voir chez Ethan. Ce sera donc une expérience formidable pour lui ».