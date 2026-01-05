Zidane tout proche du PSG, l’énorme révélation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années pour le poste d'entraîneur, Zinedine Zidane semble avoir été tout proche de porter la tunique du club de la capitale à l'époque où il était joueur. Un ancien agent révèle en effet des discussions avancées à cette époque pour faire signer Zidane au PSG.

Et si Zinedine Zidane avait vécu une carrière de joueur complètement différente en portant les couleurs du PSG après son départ des Girondins de Bordeaux ? À l'été 1996, avant de finaliser son transfert en direction de la Juventus Turin, l'ancien meneur de jeu serait passé proche d'un transfert en direction du Parc des Princes. C'est l'ancien agent de joueurs Marc Roger qui a fait cette énorme révélation au sujet de Zidane et du PSG dans le JDD en 2015.

Zidane proche d'un transfert au PSG en 1996 « J'ai toujours été ami avec Luis Fernandez, qui entraînait alors le PSG. Je côtoyais régulièrement Zidane et Dugarry et on avait organisé un rendez-vous chez Luis début 1996. Malheureusement, les relations entre Fernandez et Michel Denisot (le président du PSG de 1991 à 1998) n'étaient pas au beau fixe et la transaction ne s'est pas faite », explique cet ancien agent, qui aurait donc été proche à cette époque de contribuer au transfert de Zinedine Zidane au PSG.