PSG : Luis Enrique annonce une catastrophe !

Avec sa victoire (0-3) sur la pelouse de Toulouse ce vendredi soir, le RC Lens a reçu le titre honorifique de champion d’automne. Le club lensois compte provisoirement quatre points d’avance sur le PSG en championnat. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a expliqué quelques difficultés au sein de son effectif.
Le PSG menacé. Malgré un bon début de saison en Ligue des Champions, le club parisien a été moins impérial que la saison dernière en championnat. Cela a notamment profité au RC Lens, qui avec sa victoire ce vendredi soir face à Toulouse, a pris provisoirement quatre unités d’avance sur le club de la capitale au classement.
Le PSG menacé par Lens
Clairement, l’excellente forme du RC Lens motive le PSG à se battre plus que d’habitude en Ligue 1. Si Luis Enrique reconnaît la très belle saison proposée par les Lensois, le coach espagnol a également pointé du doigt les nombreuses blessures au sein de son effectif depuis l’entame de cet exercice 2024-2025.
« On n’a pas joué avec "l’équipe type" du PSG sur cette première partie de saison »
« On a fait une bonne première partie de saison, mais Lens a été meilleur. Il faut s’améliorer pour gagner plus de points. Ce sera difficile pour toutes les équipes. On connaît la qualité de Lens et des autres équipes. On en a conscience, ça nous motive. Le championnat est toujours un objectif très clair. On n’a pas joué avec "l’équipe type" du PSG sur cette première partie de saison, c’est pour ça que je suis très fier de mes joueurs. Lens s’est aussi amélioré. Je ne vois pas seulement les résultats mais aussi comment joue l’équipe », a ainsi confié Luis Enrique en conférence de presse.