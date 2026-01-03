PSG : Luis Enrique annonce une catastrophe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec sa victoire (0-3) sur la pelouse de Toulouse ce vendredi soir, le RC Lens a reçu le titre honorifique de champion d’automne. Le club lensois compte provisoirement quatre points d’avance sur le PSG en championnat. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a expliqué quelques difficultés au sein de son effectif.

Le PSG menacé. Malgré un bon début de saison en Ligue des Champions, le club parisien a été moins impérial que la saison dernière en championnat. Cela a notamment profité au RC Lens, qui avec sa victoire ce vendredi soir face à Toulouse, a pris provisoirement quatre unités d’avance sur le club de la capitale au classement.

Le PSG menacé par Lens Clairement, l’excellente forme du RC Lens motive le PSG à se battre plus que d’habitude en Ligue 1. Si Luis Enrique reconnaît la très belle saison proposée par les Lensois, le coach espagnol a également pointé du doigt les nombreuses blessures au sein de son effectif depuis l’entame de cet exercice 2024-2025.