PSG : Une star de retour, c’est confirmé !

Presque deux mois après sa grosse blessure à la cheville, Achraf Hakimi a retrouvé la compétition lundi dernier, à l’occasion du match entre le Maroc et la Zambie (3-0) à la Coupe d’Afrique des Nations. Comme indiqué par Walid Regragui ce samedi en conférence de presse, le latéral droit du PSG est désormais prêt physiquement et postule à une place de titulaire dimanche contre la Tanzanie.
Achraf Hakimi est bel et bien de retour. Victime d’un violent tacle de Luis Diaz le 4 novembre dernier face au Bayern Munich (1-2), l’international marocain (89 sélections) du PSG s’était fixé comme objectif d’être de retour afin de disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec son pays.
Hakimi titulaire contre la Tanzanie ?
Un pari réussi, Achraf Hakimi ayant fait son retour à la compétition lundi dernier, lors de la victoire du Maroc face à la Zambie (3-0). Les Lions de l’Atlas se préparent désormais à affronter la Tanzanie, dimanche en huitièmes de finale de la CAN, et le joueur du PSG pourrait être titulaire.
« Il est apte à postuler au match de demain »
« Hakimi, on a toujours été clair. L’objectif, c’était de le faire monter en puissance avec les entraînements et les matchs. On l’a fait avec la Zambie. Physiquement, il est prêt. Il est apte à postuler au match de demain. Il peut débuter. Après ça sera à moi de décider. On a eu le luxe de s’en passer. Maintenant, on arrive dans la vraie compétition », a déclaré Walid Regragui ce samedi en conférence de presse.