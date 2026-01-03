PSG : Une star de retour, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Presque deux mois après sa grosse blessure à la cheville, Achraf Hakimi a retrouvé la compétition lundi dernier, à l’occasion du match entre le Maroc et la Zambie (3-0) à la Coupe d’Afrique des Nations. Comme indiqué par Walid Regragui ce samedi en conférence de presse, le latéral droit du PSG est désormais prêt physiquement et postule à une place de titulaire dimanche contre la Tanzanie.

Achraf Hakimi est bel et bien de retour. Victime d’un violent tacle de Luis Diaz le 4 novembre dernier face au Bayern Munich (1-2), l’international marocain (89 sélections) du PSG s’était fixé comme objectif d’être de retour afin de disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec son pays.

Hakimi titulaire contre la Tanzanie ? Un pari réussi, Achraf Hakimi ayant fait son retour à la compétition lundi dernier, lors de la victoire du Maroc face à la Zambie (3-0). Les Lions de l’Atlas se préparent désormais à affronter la Tanzanie, dimanche en huitièmes de finale de la CAN, et le joueur du PSG pourrait être titulaire.