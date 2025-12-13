Mercato : Coup de tonnerre au PSG !

Axel Cornic

Avant chaque session de mercato, le Paris Saint-Germain fait l’objet de nombreuses spéculations et celle de cet hiver ne fait exception, avec des nombreuses pistes annoncées. Mais la politique du club a totalement changé au fil des années, comme cet été, avec les Parisiens qui se sont montrés particulièrement calmes.

Seulement trois recrues. Si on nous avait dit ça il y a quelques années encore, on n’y aurait pas cru. Le PSG nous a habitués à des périodes de mercato survoltées, avec souvent des transferts stratosphériques. Mais la politique a changé, puisque les Parisiens semblent moins dépenser, mais mieux.

Pas de recrues au PSG L’accent est mis sur la jeunesse et surtout sur la polyvalence chère à Luis Enrique, qui semble être à la base de ce revirement. Lors du dernier mercato estival, le coach du PSG aurait en effet clairement expliqué à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas changer son effectif, afin de garder une certaine stabilité.