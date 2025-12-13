Mercato : Coup de tonnerre au PSG !

Avant chaque session de mercato, le Paris Saint-Germain fait l’objet de nombreuses spéculations et celle de cet hiver ne fait exception, avec des nombreuses pistes annoncées. Mais la politique du club a totalement changé au fil des années, comme cet été, avec les Parisiens qui se sont montrés particulièrement calmes.
Seulement trois recrues. Si on nous avait dit ça il y a quelques années encore, on n’y aurait pas cru. Le PSG nous a habitués à des périodes de mercato survoltées, avec souvent des transferts stratosphériques. Mais la politique a changé, puisque les Parisiens semblent moins dépenser, mais mieux.
Pas de recrues au PSG
L’accent est mis sur la jeunesse et surtout sur la polyvalence chère à Luis Enrique, qui semble être à la base de ce revirement. Lors du dernier mercato estival, le coach du PSG aurait en effet clairement expliqué à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas changer son effectif, afin de garder une certaine stabilité.
Ça ne devrait pas bouger cet hiver
A quoi doit-on donc s’attendre pour les prochains ? D’après les informations de L‘Equipe, ça ne devrait que très peu changer. Pas de grosse recrue au programme su côté du PSG, où l’intention serait vraisemblablement de ne pas recruter au mois de janvier. Certains laissaient entendre pourtant qu’au moins une recrue pouvait débarquer, notamment pour venir épauler Achraf Hakimi au poste de latéral droit.