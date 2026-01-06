OM - «J’ai signé à Marseille» : La grosse confidence en privé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nayef Aguerd fait partie des douze recrues estivales de l’Olympique de Marseille. Et si le défenseur marocain de 29 ans a accepté de rejoindre la formation phocéenne, c’est en partie grâce à la présence de Roberto De Zerbi sur le banc de touche.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a mis la main sur douze nouveaux joueurs, à l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang, Timothy Weah, Igor Paixao, Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd. Ce dernier a quitté West Ham pour rejoindre la cité phocéenne et avoir la possibilité d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

« Il m’a dit : "J’ai signé à Marseille pour De Zerbi" » Le défenseur marocain de 29 ans a en effet été séduit par l’idée de pouvoir côtoyer le technicien italien comme l’a révélé Bertrand Latour sur le plateau du Late Football Club lundi soir. « J’ai croisé Nayef Aguerd pendant la rééducation de Hakimi, j’ai pu discuter avec lui. Il m’a dit : "J’ai signé à Marseille pour De Zerbi" », a confié le journaliste.