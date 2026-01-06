OM - «J’ai signé à Marseille» : La grosse confidence en privé !

Nayef Aguerd fait partie des douze recrues estivales de l’Olympique de Marseille. Et si le défenseur marocain de 29 ans a accepté de rejoindre la formation phocéenne, c’est en partie grâce à la présence de Roberto De Zerbi sur le banc de touche.
L’été dernier, l’Olympique de Marseille a mis la main sur douze nouveaux joueurs, à l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang, Timothy Weah, Igor Paixao, Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd. Ce dernier a quitté West Ham pour rejoindre la cité phocéenne et avoir la possibilité d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.
« Il m’a dit : "J’ai signé à Marseille pour De Zerbi" »
Le défenseur marocain de 29 ans a en effet été séduit par l’idée de pouvoir côtoyer le technicien italien comme l’a révélé Bertrand Latour sur le plateau du Late Football Club lundi soir. « J’ai croisé Nayef Aguerd pendant la rééducation de Hakimi, j’ai pu discuter avec lui. Il m’a dit : "J’ai signé à Marseille pour De Zerbi" », a confié le journaliste.
« Je le trouve plus fort que sur les vidéos »
Roberto De Zerbi était lui aussi enchanté à l’idée de pouvoir compter sur Nayef Aguerri dans son effectif. « Medhi Benatia m'en a parlé quand on était dans l'avion pour Miami (fin de saison 2024-2025). Et j'avais hâte d'atterrir pour lui dire de le contacter et de conclure l'accord rapidement, expliquait l’entraîneur de l’OM en octobre dernier. Cela démontre le temps qu’on a passé pour le recruter. Depuis que je l'entraîne, je le trouve plus fort que sur les vidéos. Il s'est bien intégré rapidement. Il comprend ce qu'il doit faire avant que les choses lui soient dites, c’est une grande chance ».