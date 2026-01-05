Nicolas Anelka au PSG : L'énorme signature !

Un joueur du PSG marque les esprits durant la CAN et ce n'est pas celui qu'on attendait. En effet, Ibrahim Mbaye vient d'enchaîner plusieurs entrées en jeu marquante, marquant même son premier but avec le Sénégal contre le Soudan (3-1). Et Hervé Penot voit des similitudes avec Nicolas Anelka.
Alors qu'il a signé sa prolongation de contrat au PSG l'année dernière, Ibrahim Mbaye a choisi le Sénégal afin de poursuivre sa carrière internationale. Et visiblement, il ne s'est pas trompé compte tenu de ses débuts à la CAN. A tel point que le journaliste de L'EQUIPE, Hervé Penot, voit des similitudes avec les débuts de Nicolas Anelka.
Le PSG tient le nouveau Nicolas Anelka ?
« Ibrahim Mbaye, il me donne l’impression au stade de Nicolas Anelka contre Lens un jour de Ligue 1. J’y étais. Et Ricardo m’avait dit : "notre futur 9 est là, un phénomène". Mais faut pas trop lui dire. Mbaye c'est de cette trempe », écrit-il sur son compte X.
«On est tous contents pour lui»
En tout cas, au Sénégal, Ibrahim Mbaye fait déjà l'unanimité comme l'a confié la légende locale Sadio Mané. « Ça fait plaisir de lui donner une passe. On se connait très bien donc quand je l'ai vu avec sa qualité de vitesse, il a bien pu profiter de l'erreur du défenseur et marquer. On est tous contents pour lui », a-t-il confié au micro de beIN SPORTS après la victoire contre le Soudan.