Nicolas Anelka au PSG : L'énorme signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un joueur du PSG marque les esprits durant la CAN et ce n'est pas celui qu'on attendait. En effet, Ibrahim Mbaye vient d'enchaîner plusieurs entrées en jeu marquante, marquant même son premier but avec le Sénégal contre le Soudan (3-1). Et Hervé Penot voit des similitudes avec Nicolas Anelka.

Alors qu'il a signé sa prolongation de contrat au PSG l'année dernière, Ibrahim Mbaye a choisi le Sénégal afin de poursuivre sa carrière internationale. Et visiblement, il ne s'est pas trompé compte tenu de ses débuts à la CAN. A tel point que le journaliste de L'EQUIPE, Hervé Penot, voit des similitudes avec les débuts de Nicolas Anelka.

Le PSG tient le nouveau Nicolas Anelka ? « Ibrahim Mbaye, il me donne l’impression au stade de Nicolas Anelka contre Lens un jour de Ligue 1. J’y étais. Et Ricardo m’avait dit : "notre futur 9 est là, un phénomène". Mais faut pas trop lui dire. Mbaye c'est de cette trempe », écrit-il sur son compte X.