Mercato : La signature à l'OM qui le fait rêver !

Alexis Brunet

Après Dijon et le Stade Rennais, Nayef Aguerd a décidé de s’engager avec un troisième club français l’été dernier. Le défenseur central a pris la direction de l’OM, où il s’est rapidement imposé comme un leader. Une réussite qui n’étonne pas Bruno Génésio, qui l’a entraîné en Bretagne et qui aurait bien voulu travailler de nouveau avec lui à Lille.

Longtemps plombé par sa défense la saison dernière, l’OM a décidé de prendre le taureau par les cornes lors du mercato estival. Le club phocéen s’est largement renforcé dans ce secteur, en faisant venir entre autres CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Benjamin Pavard ou bien Nayef Aguerd.

Bruno Génésio voulait faire venir Aguerd à Lille Nayef Aguerd a donc décidé de revenir en Ligue 1 du côté de l’OM, mais il aurait pu atterrir dans un autre club français. En effet, l’entraîneur de Lille Bruno Génésio a révélé au Parisien qu’il aurait bien voulu faire venir le Marocain dans le Nord, lui qui l’avait déjà eu sous ses ordres à Rennes. « J’aurais bien aimé l’avoir avec moi à Lille, mais ce n’était malheureusement pas possible pour des raisons autres que sportives, et je sais qu’il aurait aussi aimé travailler de nouveau avec moi. En tout cas, je ne suis vraiment pas surpris de le voir à ce niveau-là. »