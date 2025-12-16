Clash avec Mbappé : La grosse accusation du PSG !

Pierrick Levallet

Entre Kylian Mbappé et le PSG, les tensions ne sont toujours pas retombées. Le capitaine de l’équipe de France a ouvert un litige pour réclamer une somme astronomique à son ancien club. Les Rouge-et-Bleu ont néanmoins décidé de contre-attaquer. Les dirigeants parisiens auraient notamment lâché une grosse accusation à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid.

L’histoire n’est pas terminée entre Kylian Mbappé et le PSG, malgré son départ libre au Real Madrid lors de l’été 2024. L’attaquant de 26 ans a en effet ouvert un litige pour réclamer une somme d’argent colossale à son ancien club en plus de la requalification de son CDD en CDI. Les Rouge-et-Bleu auraient alors décidé de contre-attaquer.

Mbappé a caché ses intentions de départ au PSG ? Le PSG réclamerait en effet lui aussi un montant astronomique à Kylian Mbappé. Comme le rapporte L’Equipe, les pensionnaires de la Ligue 1 accuseraient notamment le champion du monde 2018 d’avoir dissimulé son intention de partir libre pendant onze mois, entre juillet 2022 et juin 2023.