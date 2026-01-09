Kylian Mbappé - Départ de Madrid : La grande surprise !

Pierrick Levallet

Annoncé blessé pour une durée de trois semaines, Kylian Mbappé pourrait finalement faire son retour plus tôt que prévu avec le Real Madrid. L’attaquant de 27 ans a quitté la capitale espagnole pour faire le déplacement en Arabie Saoudite pour la finale de Supercoupe d’Espagne. Il pourrait même avoir un peu de temps de jeu contre le FC Barcelone ce dimanche.

Début janvier, le Real Madrid avait annoncé une terrible nouvelle. Le club madrilène avait officialisé la blessure de Kylian Mbappé, avec une durée d’indisponibilité d’environ 3 semaines. Le capitaine de l’équipe de France a d’ailleurs manqué la demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid ce jeudi (1-2). Le natif de Bondy pourrait toutefois faire son retour plus tôt que prévu.

Mbappé de retour contre le FC Barcelone ? D’après les informations de MARCA, Kylian Mbappé a quitté Madrid pour se rendre en Arabie Saoudite pour la finale contre le FC Barcelone. Le champion du monde 2018 ne devrait pas être titulaire, mais il pourrait avoir un peu de temps de jeu. Sa simple présence changerait la donne pour les Merengue, puisqu’elle apporterait de la confiance au groupe et surprendrait l’adversaire.