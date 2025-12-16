Kylian Mbappé : Catastrophe au PSG, un coup de théâtre est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, quatre juges du conseil des prud’hommes ont tranché dans le litige opposant Kylian Mbappé au PSG. Quelques jours après avoir été battu par son ancien club au niveau de la Cour d’Appel de Paris, l’attaquant français a cette fois-ci obtenu justice, son ancien employeur ayant été condamné à lui verser 61M€, mais avec une nouvelle condition.

Le PSG et Kylian Mbappé se sont retrouvés ce mardi. Pas autour d’un verre mais bien devant le conseil des prud’hommes. Pour rappel, en novembre dernier, une audience explosive avait eu lieu. Le clan de l’attaquant français réclamait 263M€ au club parisien, qui de son côté, en réclamait 440M€.

Le PSG perd en justice face à Mbappé Ce mardi donc, quatre juges du conseil étaient chargés de trancher. Comme le révèle RMC, ces derniers ont donné raison à Kylian Mbappé, en ordonnant de manière immédiate au PSG de verser à son ancien joueur la somme de 61M€. Une grosse victoire pour la star du Real Madrid, qui la semaine dernière, voyait pourtant son appel rejeté par la Cour d’Appel de Paris.