Kylian Mbappé : Catastrophe au PSG, un coup de théâtre est annoncé !

Ce mardi, quatre juges du conseil des prud’hommes ont tranché dans le litige opposant Kylian Mbappé au PSG. Quelques jours après avoir été battu par son ancien club au niveau de la Cour d’Appel de Paris, l’attaquant français a cette fois-ci obtenu justice, son ancien employeur ayant été condamné à lui verser 61M€, mais avec une nouvelle condition.
Le PSG et Kylian Mbappé se sont retrouvés ce mardi. Pas autour d’un verre mais bien devant le conseil des prud’hommes. Pour rappel, en novembre dernier, une audience explosive avait eu lieu. Le clan de l’attaquant français réclamait 263M€ au club parisien, qui de son côté, en réclamait 440M€.
Le PSG perd en justice face à Mbappé
Ce mardi donc, quatre juges du conseil étaient chargés de trancher. Comme le révèle RMC, ces derniers ont donné raison à Kylian Mbappé, en ordonnant de manière immédiate au PSG de verser à son ancien joueur la somme de 61M€. Une grosse victoire pour la star du Real Madrid, qui la semaine dernière, voyait pourtant son appel rejeté par la Cour d’Appel de Paris.
Le PSG doit publier sur son site
Mais ce n’est pas tout, en plus des 61M€ qu’il doit désormais s’empresser de régler à Mbappé, le PSG a également l’obligation de publier sur la première page de son site internet, l’intégralité du premier mois du jugement.