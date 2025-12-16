Grosse rupture au PSG, la fin annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ça bouge à tous les étages du côté du PSG. Au cours des derniers mois, le centre de formation parisien a connu de nombreux chamboulements. Entre tensions annoncées avec Luis Campos, promotions de jeunes joueurs et départs actés, du mouvement a eu lieu. Et cela n’est pas prêt de s’arrêter car le club parisien s’est séparé de Bafodé Diakhaby. Explications.

De gros changements ont lieu au PSG. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale connaît du mouvement au niveau de son centre de formation. En effet, le journal l’Equipe avait notamment révélé l’existence de tensions entre le directeur du centre Yohan Cabaye et le conseiller sportif Luis Campos. Si le Portugais a démenti ces affirmations, beaucoup de départs ont eu lieu.

Pluie de départs au PSG ? Il semblerait ainsi que le PSG ait décidé de modifier quelque peu l’organigramme du club, et ce à tous les étages. Ce lundi par exemple, le club parisien a acté le départ de Pasquale Sensibilie, ancien responsable des recruteurs du PSG, vers Eupen, club belge racheté par QSI il y a peu. Ce dernier aura le rôle de directeur sportif en Belgique.