Choc avec Luis Enrique : La grosse souffrance au PSG !

Ce mercredi soir (18h), le PSG affronte Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale au Qatar. Face à la presse, l’entraîneur du club brésilien, Filipe Luis, n’a pas manqué de faire savoir que sa formation allait être en grande souffrance face à celle dirigée par Luis Enrique, dont l’ancien latéral gauche est admiratif.

Le PSG fait face à une belle opportunité. Le club parisien va affronter Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale ce mercredi soir à Doha Comme le rapporte le Parisien, le vestiaire parisien ne prend clairement pas ce match à la légère. Du côté du club brésilien, on espère réaliser une belle performance malgré la supériorité des hommes de Luis Enrique.

« Je suis certain qu’on va devoir apprendre à souffrir » « Je suis certain qu’on va devoir apprendre à souffrir. C’est une équipe impressionnante avec une grande qualité technique et on va courir après le ballon », a récemment confié Filipe Luis devant la presse, lui qui officie depuis 2024 sur le banc de Flamengo.