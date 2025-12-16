PSG - Kylian Mbappé : La catastrophe à 180M€ !

Pierrick Levallet

Les tensions ne sont toujours pas retombées entre Kylian Mbappé et le PSG. Depuis son départ libre au Real Madrid en 2024, l’attaquant de 26 ans réclame une somme considérable à son ancien club. Les Rouge-et-Bleu ont donc contre-attaqué en exigeant eux aussi un montant astronomique. La formation parisienne aurait néanmoins peu de chance de percevoir la totalité de l’addition.

L’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG est encore loin d’être terminée. L’attaquant de 26 ans a ouvert un litige après son départ au Real Madrid en 2024. Le capitaine de l’équipe de France réclamerait une somme colossale à son ancien club pour des impayés datant de sa dernière saison dans la capitale.

Le PSG réclame 440M€ à Mbappé... Le PSG aurait néanmoins décidé de contre-attaquer. Les Rouge-et-Bleu exigeraient eux aussi un montant astronomique à Kylian Mbappé. Au total, la formation parisienne voudrait 440M€. Et dans l’addition, les pensionnaires de la Ligue 1 attendraient 180M€ pour compenser la perte d’un éventuel gros transfert puisque l’international français est parti libre.