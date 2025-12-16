PSG - Kylian Mbappé : C’est officiel, l’incroyable décision est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, Kylian Mbappé et le PSG se retrouvaient devant les prud’hommes après une première audience en novembre dernier. Alors que le club parisien avait obtenu une première victoire contre son ancien joueur la semaine dernière, la justice s’est cette fois ci, prononcée en faveur de la star du Real Madrid.

Le PSG et Kylian Mbappé sont au cœur de l’actualité. La semaine dernière, la Cour d’Appel de Paris avait rejeté un recours de l’attaquant français, qui réclamait la saisie de plusieurs comptes du PSG, à qui le Bondynois réclame toujours 55M€ d’impayés.

Rendez-vous devant les prud’hommes Son appel rejeté, Mbappé subissait une nouvelle défaite juridique face à son ancien club. Cependant, ce mardi, tout a basculé à nouveau. L’attaquant de 26 ans et le PSG avaient rendez-vous devant le conseil des prud’hommes, qui devait trancher. Pour rappel, en novembre dernier, Mbappé et son entourage avaient réclamé 263M€ au PSG, qui de son côté, avait opté une stratégie de contre-attaque, réclamant 440M€ au Français.