PSG - Kylian Mbappé : C’est officiel, l’incroyable décision est annoncée !

Ce mardi, Kylian Mbappé et le PSG se retrouvaient devant les prud’hommes après une première audience en novembre dernier. Alors que le club parisien avait obtenu une première victoire contre son ancien joueur la semaine dernière, la justice s’est cette fois ci, prononcée en faveur de la star du Real Madrid.
Le PSG et Kylian Mbappé sont au cœur de l’actualité. La semaine dernière, la Cour d’Appel de Paris avait rejeté un recours de l’attaquant français, qui réclamait la saisie de plusieurs comptes du PSG, à qui le Bondynois réclame toujours 55M€ d’impayés.
Rendez-vous devant les prud’hommes
Son appel rejeté, Mbappé subissait une nouvelle défaite juridique face à son ancien club. Cependant, ce mardi, tout a basculé à nouveau. L’attaquant de 26 ans et le PSG avaient rendez-vous devant le conseil des prud’hommes, qui devait trancher. Pour rappel, en novembre dernier, Mbappé et son entourage avaient réclamé 263M€ au PSG, qui de son côté, avait opté une stratégie de contre-attaque, réclamant 440M€ au Français.
Le PSG condamné à verser 61M€
Comme le rapporte RMC cet après-midi, les quatre juges des prud’hommes a tranché…en faveur de Kylian Mbappé ! Le PSG est ainsi condamné avec effet immédiat à verser non pas 55M€ mais 61M€ à son ancienne star. Mbappé aura donc finalement obtenu justice, tandis que cette sanction sonne comme un gros coup dur pour le club parisien.