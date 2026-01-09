Rayan Cherki au PSG : La grosse annonce en direct !

Un an avant de quitter l'OL pour être transféré du côté de Manchester City, Rayan Cherki était censé signer... au PSG ! En direct sur les ondes de RMC mi-décembre, John Textor confirme en effet qu'un accord total avait été trouvé pour finaliser l'opération Cherki au PSG, mais tout a fini par capoter au dernier moment. Explications.
Alors qu'il fait les beaux jours de Manchester City depuis son arrivée pour 40M€ en provenance de l'OL l'été dernier, Rayan Cherki (22 ans) est en train de franchir un cap majeur dans sa carrière. Et pourtant, l'histoire aurait pu être bien différente pour l'attaquant de l'équipe de France, qui était initialement censée rejoindre le PSG. Le deal a été tout proche de se faire lors du mercato estival 2024, et Cherki faisait même l'objet d'un accord total avec le PSG comme l'a expliqué son ancien président, John Textor, le 15 décembre dernier en direct sur RMC dans l'émission Rothen s'enflamme.
« Cherki devait aller au PSG »
« Écoutez, il y avait des promesses qui lui avaient été faites, selon lesquelles il pourrait partir plus tôt. Ces promesses sont arrivées sur mon bureau comme pour Barcola, Lukeba et d’autres. Cherki devait aller au PSG pour 15 millions. Il y avait une clause très inhabituelle dans son contrat, qui n’était pas une vraie clause libératoire, mais qui lui donnait tout de même une certaine marge de manœuvre pour partir », confie l'ancien boss de l'OL, qui précise même le montant de l'opération pour Rayan Cherki au PSG en 2024.
« Financièrement, on a fait aussi bien que possible »
Mais rien ne s'est passé comme prévu, et Cherki a fini par quitter son club formateur un an plus tard en rapportant plus de double que ce qui était prévu avec le PSG en 2024 : « Au final, s’il avait été entièrement notre joueur sans toutes ces complications, nous aurions obtenu davantage pour lui. Mais obtenir plus de 30 millions pour un joueur dont la clause était fixée bien en dessous de ce montant, je pense que financièrement, on a fait aussi bien que possible », poursuit Textor.