Rayan Cherki au PSG : La grosse annonce en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Un an avant de quitter l'OL pour être transféré du côté de Manchester City, Rayan Cherki était censé signer... au PSG ! En direct sur les ondes de RMC mi-décembre, John Textor confirme en effet qu'un accord total avait été trouvé pour finaliser l'opération Cherki au PSG, mais tout a fini par capoter au dernier moment. Explications.

Alors qu'il fait les beaux jours de Manchester City depuis son arrivée pour 40M€ en provenance de l'OL l'été dernier, Rayan Cherki (22 ans) est en train de franchir un cap majeur dans sa carrière. Et pourtant, l'histoire aurait pu être bien différente pour l'attaquant de l'équipe de France, qui était initialement censée rejoindre le PSG. Le deal a été tout proche de se faire lors du mercato estival 2024, et Cherki faisait même l'objet d'un accord total avec le PSG comme l'a expliqué son ancien président, John Textor, le 15 décembre dernier en direct sur RMC dans l'émission Rothen s'enflamme.

« Cherki devait aller au PSG » « Écoutez, il y avait des promesses qui lui avaient été faites, selon lesquelles il pourrait partir plus tôt. Ces promesses sont arrivées sur mon bureau comme pour Barcola, Lukeba et d’autres. Cherki devait aller au PSG pour 15 millions. Il y avait une clause très inhabituelle dans son contrat, qui n’était pas une vraie clause libératoire, mais qui lui donnait tout de même une certaine marge de manœuvre pour partir », confie l'ancien boss de l'OL, qui précise même le montant de l'opération pour Rayan Cherki au PSG en 2024.