Lucas Chevalier : Nouvelle décision radicale au PSG !

De retour de blessure, Lucas Chevalier était pourtant resté sur le banc contre le FC Metz, Matvey Safonov enchaînant un troisième match de suite dans les buts du PSG. Cependant, l'ancien portier du LOSC devrait retrouver sa place mercredi soir à l'occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo.
Touché à la cheville contre l'AS Monaco, Lucas Chevalier avait manqué deux rencontres à savoir face à Rennes et l'Athlétic Bilbao. Et alors qu'il était de retour pour le déplacement à Metz, l'ancien portier du LOSC était toutefois toujours sur le banc du PSG, permettant à Matvey Safonov d'enchaîner un troisième match de suite.
Chevalier de retour dans les buts du PSG ?
Par conséquent, Luis Enrique semble avoir l'intention d'instaurer une concurrence dans les buts du PSG. Cependant, selon les informations de RMC Sport, Lucas Chevalier fera son retour dans les buts parisiens à l'occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo mercredi soir. Désormais sous la menace de Matvey Safonov, le portier français n'a plus le droit à l'erreur.
Un groupe quasiment au complet
Pour le reste, Luis Enrique aura un effectif quasiment au complet puisque seul Achraf Hakimi sera absent pour affronter Flamengo. Marquinhos et Ousmane Dembélé sont bien de retour. Par conséquent, le PSG va se rapprocher d'un onze type pour tenter de ramener un nouveau trophée.