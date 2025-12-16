Lucas Chevalier : Nouvelle décision radicale au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour de blessure, Lucas Chevalier était pourtant resté sur le banc contre le FC Metz, Matvey Safonov enchaînant un troisième match de suite dans les buts du PSG. Cependant, l'ancien portier du LOSC devrait retrouver sa place mercredi soir à l'occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo.

Touché à la cheville contre l'AS Monaco, Lucas Chevalier avait manqué deux rencontres à savoir face à Rennes et l'Athlétic Bilbao. Et alors qu'il était de retour pour le déplacement à Metz, l'ancien portier du LOSC était toutefois toujours sur le banc du PSG, permettant à Matvey Safonov d'enchaîner un troisième match de suite.

Chevalier de retour dans les buts du PSG ? Par conséquent, Luis Enrique semble avoir l'intention d'instaurer une concurrence dans les buts du PSG. Cependant, selon les informations de RMC Sport, Lucas Chevalier fera son retour dans les buts parisiens à l'occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo mercredi soir. Désormais sous la menace de Matvey Safonov, le portier français n'a plus le droit à l'erreur.