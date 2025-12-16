PSG - Transfert en Ligue 1 : Une folie annoncée sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès répond cash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pierre Ménès n’a pas été emballé par une idée de transfert partagée sur les réseaux sociaux par Gilles Favard. Alors que la presse brésilienne tease le départ de Thiago Silva de Fluminense, l’heure est aux rumeurs sur les réseaux. Et pourquoi pas le FC Nantes ? Ménès est monté au créneau laissant peu de place à l’argumentation.

8 saisons au PSG, une finale de Ligue des champions et des trophées à foison. Voici l’héritage de Thiago Silva au sein de la ville lumière où le défenseur a même eu la responsabilité de capitaine. Ses adieux n’ont pas pu se dérouler en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et son départ pour Chelsea en août 2020 une fois que le Final 8 de Ligue des champions avait touché à sa fin.

«Thiago Silva au FC Nantes. Vous en pensez quoi ?» A présent contractuellement lié à Fluminense jusqu’en juin 2026, Thiago Silva aurait décidé de couper court à son aventure brésilienne selon Globo. Il aurait discuté avec plusieurs de ses coéquipiers pour les informer de son départ à l’approche de l’ouverture du mercato hivernal. Pour aller où ? Le journaliste Gilles Favard verrait bien une demi-saison à Nantes. « Thiago Silva au FC Nantes. Une pige de 6 mois ? A 41 ans. Vous en pensez quoi ? ».