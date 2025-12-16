Lucas Chevalier à Nantes : Le PSG prépare un coup inattendu !

Amadou Diawara

Pour le compte des 32èmes de finale de la Coupe de France, le PSG va se frotter au Vendée Fontenay Foot, et ce, à la Beaujoire du FC Nantes. Pour cette rencontre, Luis Enrique préparerait une grosse surprise. En effet, le coach du PSG devrait aligner Renato Marin dans les buts.

Cette semaine, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va disputer deux matchs. Dans un premier temps, les hommes de Luis Enrique vont affronter Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale ce mercredi, et ce, à Doha, au Qatar. Dans un second temps, le PSG a rendez-vous avec le Vendée Fontenay Foot. Les deux équipes vont se frotter l'une à l'autre ce samedi soir à la Beaujoire du FC Nantes pour une place en 16èmes de finale de la Coupe de France.

Renato Marin a signé au PSG l'été dernier D'après les indiscrétions de RMC Sport, Luis Enrique prépare une grosse surprise pour le duel entre le PSG et le Vendée Fontenay Foot. En effet, le coach parisien compterait offrir ses premières minutes à Renato Marin, qui a signé à Paris lors du dernier mercato estival.