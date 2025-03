Benzema : Son nom circule au PSG !

Axel Cornic

Après toute une carrière passée en Europe entre l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid, Karim Benzema a décidé de céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite, en signant pour Al-Ittihad. Mais son souvenir semble toujours hanter Gianluigi Donnarumma, qui ne semble toujours pas faire l’unanimité au Paris Saint-Germain.

De l’eau est passée sous les ponts, mais certains n’arrivent pas à oublier l’élimination de la Ligue des Champions de 2022. A l’époque, le PSG avait réussi à s’imposer lors du 8e de finale aller face au Real Madrid (1-0), mais tout a basculé lors du match retour, avec une défaite à la clé (3-1). Et cela est notamment lié à un évènement de match très précis...

Donnarumma n’a pas oublié Benzema

On parle évidemment du premier but de Karim Benzema, qui avait lancé la remontada madrilène et qui a énormément fait parler. Certains assurent en effet qu’il y avait faite sur Gianluigi Donnarumma, qui avait d’ailleurs écopé d’un carton jaune pour contestations. Et La Gazzetta dello Sport nous apprend qu’encore aujourd’hui on reparlerait de ‘attaquant français au gardien du PSG.

« Jamais de la vie l'arbitre n'annule le but au Bernabeu »

Tout récemment d’ailleurs, Donnarumma était revenu sur ce but de Benzema, assurant n’avoir toujours pas réussi à tourner la page. « Ça m’est resté en travers de la gorge » avait déclaré le joueur du PSG, dans le podcast Viva el Futbol. « J'ai moi-même aussi commis une erreur, je devais rester à terre. À partir du moment où l'arbitre ne siffle pas faute et que Benzema marque, jamais de la vie l'arbitre n'annule le but au Bernabeu ».