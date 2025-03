Il signe au PSG après avoir écœuré Zaïre-Emery !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG s’est offert la signature de Désiré Doué. Arrivé contre 50M€, l’&ancien talent du Stade Rennais démontre un gros potentiel, mais surtout une très belle personnalité sur le terrain. L’un de ses anciens formateurs raconte notamment comment l’ego du Français de 19 ans l’avait fait brillé face à Warren Zaïre-Emery en catégories de jeunes.

Le PSG tient un diamant à polir au sein de son effectif. Jeudi, Désiré Doué a été sélectionné en équipe de France pour la première fois, et cela semble mérité tant le numéro 14 parisien a fait état de son talent au cours des derniers mois.

Désiré Doué brille au PSG

Arrivé l’été dernier au PSG, Désiré Doué a connu des premiers mois timides, avant cette fin d’année 2024 qui marque réellement un tournant dans la saison du phénomène né en 2005. Bourré de talent, Doué brille également par son mental. De quoi rappeler une belle anecdote avec son coéquipier actuel Warren Zaïre-Emery.

« Je me souviens d'une finale face au PSG de Warren »

« Je l'ai vu déçu, frustré mais il n'a jamais craqué sur des grands matches quand il était ado. Au contraire, dans les tournois, plus les matches avançaient, plus je le voyais performant. En U12, je me souviens d'une finale face au PSG de Warren (Zaïre-Emery) où Désiré avait réalisé son meilleur match parce qu'il percevait l'enjeu », relate ainsi Mathieu Le Scornet qui l’a vu évoluer à Rennes, auprès du journal l’Equipe.