Antoine Dupont : Le retour surprise !

Blessé jusqu'à la fin de la saison, Antoine Dupont a vu plusieurs de ses coéquipiers au Stade Toulousain se blesser à leur tour, dont un certain nombre évoluant à son poste ce qui pose évidemment problème. Cependant, à la surprise générale, Ange Capuozzo, capable d'évoluer au poste de demi-de-mêlée, pourrait faire son retour.

La situation au Stade Toulousain se complique sérieusement. Et pour cause, Antoine Dupont, blessé durant le Tournoi des VI Nations, manquera plusieurs mois de compétition. Et dans la foulée, ce fut une hécatombe chez les numéros 9 toulousains. Naoto Saito s'est ainsi blessé la semaine dernière contre le Stade Français, ce qui fait suite à celle d'Ange Capuozzo, l'ailier italien capable d'évoluer au poste de demi-de-mêlée.

Ange Capuozzo, le retour express !

Un véritable casse-tête pour Ugo Mola qui ne peut s'appuyer que sur Paul Graou et le jeune Simon Daroque (19 ans) alors que des matches cruciaux se profilent. Cependant, le Stade Toulousain aurait enregistré une excellente nouvelle. En effet, selon les informations les informations de L'EQUIPE, Ange Capuozzo pourrait revenir bien plutôt que prévu. Victime il y deux semaines d'une grosse entorse à une cheville face à Toulon, en quarts de finale de Coupe des champions, l'Italien devait porter une botte de protection pendant trois semaines, mais il s'en est déjà débarrassé ! Un retour express qui surprend tout le monde. Capable de dépanner sans aucun problème au poste de demi-de-mêlée, Ange Capuozzo pourrait donc être disponible le 4 mai prochain pour la demi-finale de Coupe des champions contre l'UBB.

Un retour qui va faire du bien

Une excellente surprise pour Ugo Mola qui ne cachait pas son inquiétude au soir de la victoire contre le Stade Français après la blessure de Naoto Saito : « Il boitille un petit peu, il a pris une entorse externe de la cheville. C’est un pari de faire confiance à l’ensemble de notre effectif, sans aller cherche de joker, dans une saison un peu compliquée pour nous (...) On essaie d’anticiper tout ce qui peut nous tomber sur le coin du nez, parce qu’en ce moment c’est vrai qu’il ne fait pas bon porter le numéro 9 chez nous ».